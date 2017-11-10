「賴神臉腫腫」政策屢犯眾怒 他百字神打臉蔡政府

2017年11月10日 15:55 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

管中祥在臉書批民進黨政府，對政府以及支持者提出三個問題，林飛帆意外現身按讚。 (翻攝自管中祥臉書)

蔡英文接掌執政權後，多項施政不得民心，最近的例休修法更是引爆眾怒，導致大量勞工前往行政院高分貝抗議，揚言「勞工不會投給民進黨」，行政院長賴清德也遭痛批。對此中正大學傳播學系副教授管中祥也在臉書開炮痛批蔡政府。

管中祥在臉書上寫道「民進黨的朋友只要想一件事，如果今天這個法案是國民黨提出的，你會有什麼反應？」，「如果你在野時會反對，現在卻是贊成，那麼你跟國民黨有什麼布一樣，你的後果會跟國民黨有什麼不一樣？」。

許多網友看了深有感觸「標準的換位置就換腦袋」、「兩個爛黨一直輪替害死台灣」、「說好的謙卑再謙卑呢？」、「根本資進黨」。有趣的是管中祥的PO文連太陽花學運領袖林飛帆都按了讚。

其實自蔡政府上台後，多次糟糕且反覆的政策都引起極大爭議，去年9月高雄果菜市場事件爆發時，11月管中祥就痛批「不斷強調要與人民溝通的民進黨，卻不願意與高雄市三民區十全果菜市場牴觸戶等迫遷個案居民對等對話，難道『溝通』對民進黨來說，只是假裝親民的話語、偽裝民主的騙術，還是掩飾獨裁的遮羞布」

管中祥最後也說：「我的臉書好友有不少民進黨的官員和黨工，如果有空，或許可以回我一下」。

(中時電子報)