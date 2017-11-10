美麗島台中市長民調：林佳龍 盧秀燕旗鼓相當 江啟臣出局

2017年11月10日 16:01 中時 朱真楷

在國民黨立委盧秀燕、江啓臣接連表態爭取台中市長後，《美麗島電子報》今天公布最新台中市長民調，結果顯示，現任台中市長林佳龍支持度雖仍暫時領先，但當他與盧秀燕進行一對一PK時，林佳龍支持度為37.4％，盧秀燕則是33.1％，雙方差距僅4.3％。

《美麗島電子報》公布的民調調查指出，在「適合度」部分，當民眾被問到「請問，以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合做台中市長？」三人適合度分別是林佳龍48.9％、盧秀燕33.3％、江啟臣24.8％。

若同樣以原台中縣市的行政區交叉分析，會發現林佳龍在市、縣獲得的適合度大致雷同，分別是47.2％、50.1％。盧秀燕則明顯在舊市區有相當優勢，適合度為45.6％，尤其在眷村多的北屯、北區，甚至還高過林佳龍，而她在縣獲得的適合度則是25.0％。

至於江啟臣，在市、縣的適合度分別是23.2％、25.9％。值得注意的是，江啟臣雖出身舊台中縣，但他在清水、梧棲、沙鹿，大肚、烏日、龍井，大里、霧峰及太平所獲得的適合度，卻是低於盧秀燕。

該民調進一步針對盧秀燕、江啓臣進行一對一PK。結果顯示，當民眾被問到「請問，如果以下這2位參選台中市長，您比較可能會投給誰？」支持盧秀燕有37.0％，江啟臣為25.9％，兩人相差11.1個百分點；另有12.7％「不投票／廢票」，24.4％未明確回答。

若以原台中縣市行政區交叉分析，會發現盧秀燕在「舊台中市區」獲得過半支持，比例為50.4％，江啟臣為17.2％，雙方差距高達33.2％；而在「舊台中縣區」，盧秀燕支持度為27.9％，江啟臣為31.8％，顯示江啟臣在當地並沒有特別顯著的領先優勢。

若以政治立場交叉分析，會發現在「泛藍」選民部分，盧秀燕支持度為51.9％，江啟臣為36.1％；在「中立／看人不看黨」的選民部分，盧秀燕支持度為32.3％，江啟臣為17.8％；而在「泛綠」選民部分，兩人民調雷同，盧、江分別為37.0％、36.0％。

當民眾被問到「如果是民進黨林佳龍和國民黨盧秀燕競選台中市長，您會投給誰？」林佳龍的支持度為37.4％，盧秀燕為33.1％，雙方差距僅4.3％。

若以「原行政區」交叉分析，在「原台中市」部分，林佳龍支持度為32.2％，盧秀燕為41.8％；在「原台中縣」部分，林佳龍支持度為40.9％，盧秀燕為27.3％。

進一步分析，會發現林佳龍在「舊台中市」幾乎是一面倒的輸給盧秀燕，只有在他上任後積極改造的中、西區，領先盧秀燕7.2個百分點；但在近年發展幅度較大的西屯、南屯，盧秀燕是遙遙領先20個百分點以上。其中，七期重劃區所在的南屯區，盧秀燕的支持度甚至高達57.6％，林佳龍在該區則僅獲19.4％。

而在「舊台中縣」部分，林佳龍比起長年經營舊台中市的盧秀燕，確實具有明顯優勢，只有在神岡、大雅、潭子，及大里、霧峰區的支持度落後給盧秀燕。

當民眾被問到「如果是民進黨林佳龍和國民黨江啟臣競選台中市長，您會投給誰？」林佳龍的支持度為42.7％，江啟臣為25.0％，雙方差距達17.7％。

若以「原行政區」交叉分析，在「原台中市」部分，林佳龍支持度為44.6％，江啟臣為24.5％；在「原台中縣」部分，林佳龍支持度為41.4％，江啟臣為25.4％。

進一步分析，會發現江啟臣不僅在舊台中市、縣區的支持度差點全軍覆沒，唯一險勝的區域就只有他的大本營豐原、后里，但支持度也只有36.4％，對手林佳龍則是35.9％，雙方差距僅0.5個百分點。其餘縣區落後的幅度，則幾乎都在15個百分點以上。

該民調是在2017年11月6日至11月7日進行，成功訪問1071人，在信賴水準95％的情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中時)