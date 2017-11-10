中華田協聘頂級經紀人為五位選手規劃明年賽季

2017年11月10日 15:55 中時電子報 黃邱倫

有鑑於國際田總(IAAF)的賽制改革，明年起將捨棄以往的參賽標準限制，改採用世界排名積分來訂定參賽資格，因此中華田協特別聘請瑞典籍知名運動經紀人丹尼爾(Daniel Wessfeldt)，他將為鄭兆村、黃士峰、楊俊瀚、向俊賢與張銘煌等5位選手安排明年賽程，希望能幫助他們多爭取國際參賽資格和世界排名積分。

中華田協秘書長王景成表示，協會在3年前將黃士峰與鄭兆村送到芬蘭移地訓練就透過國際田徑管理公司請丹尼爾安排的，去年2月又將兩人安排到瑞典移訓，甚至瑞典老教頭安德斯也是丹尼爾動用關係找來的，鄭兆村才有辦法在今年三度改寫全國紀錄，並且在台北世大運刷新亞洲紀錄，丹尼爾功不可沒。

丹尼爾昨晚出席中華田協晚宴，他表示台灣好幾位選手的潛力不錯，尤其是鄭兆村有機會進一步成為世界頂尖級好手，但最重要的是不能讓自己受傷，而且每次比賽都要有穩定擲出超過80公尺以上的實力。

丹尼爾進一步強調，初步會安排這五位選手參加明年幾場挑戰賽，成績突出的就能參加鑽石聯賽，鄭兆村與黃士峰兩人在6月至7月之間前往瑞典移訓，並且參加瑞典舉辦的比賽，藉由訓練和比賽逐漸提升實力。

據了解，丹尼爾將與鄭兆村簽下專屬經紀約，由丹尼爾接洽鄭兆村未來的商業代言與合約，倘若順利的話，鄭兆村將是台灣田徑史上第一位擁有國際級頂尖運動經紀人，也為其他運動員開創了新視野。

(中時電子報)