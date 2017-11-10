吳子嘉：民進黨樂見吳敦義繼續私心自用

2017年11月10日 16:03 中時 朱真楷

《美麗島電子報》公布最新台中市長民調，結果顯示台中市長林佳龍確實仍暫時居於領先地位，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，未來一年多，在蔡英文、蘇嘉全、蔡其昌、賴清德等中央、地方力量進駐奧援後，林佳龍的支持度應當大有機會向上提升。只是，盧秀燕有威脅性的緊追在後，也是不爭的事實。

吳子嘉說，儘管國民黨在未來幾個月將進行黨內協調、初選，但以目前情況來看，盧秀燕應當是國民黨最有機會光復大台中的王牌。其理由在於，第一，就民調的絕對數字來看，盧秀燕、江啟臣分別與林佳龍進行對比式民調PK，盧秀燕僅落後4.3％，江啟臣則落後17.7％，盧秀燕的實力明顯高於江啟臣。

吳子嘉表示，第二，雖然過去盧秀燕在舊台中縣區的經營相對薄弱，且舊台中縣的幅員遠大於舊台中市區，且人口分散，加上有諸多農業區，因此，如果江啟臣在台中縣的支持度是具有一定的水準，那麼，他要進軍台中市搶選票的難度，應當會比盧秀燕進攻台中縣來得容易。

他指出，問題是，從此民調看來，江啟臣在自己的大本營台中縣，實力顯然未如外界想像樂觀，當他與盧秀燕進行一對一民調時，在舊台中縣的支持度僅領先盧秀燕不到4個百分點，所以，所謂「縣轉攻市比較容易」的論點，放在江啟臣身上恐怕不太適用。

吳子嘉進一步說，第三，從民調來看，當兩人分別與林佳龍進行民調PK時，盧秀燕比起江啟臣，除了更能獲得泛藍選民支持外，其中盧秀燕的支持者，僅有52.9％願意轉投給江啟臣，並有30.6％會轉向給林佳龍；而江啟臣的支持者，則有70.1％願意轉投給盧秀燕，並有16.5％轉向林佳龍。

他強調，這個數據所代表的意義，就是假若國民黨經初選後，確定由盧秀燕出線，那麼，無論是國民黨要爭取泛藍團結，還是盧秀燕本身要吸納江啟臣的支持者轉向支持，機會都是比江啟臣來得大。

吳子嘉表示，在距離明年九合一僅剩一年多的時間，國民黨若真有心想光復大台中，恐怕有必要盡早做出決定，讓最可能勝選的人提前在舊縣區開跑；同時，也盡早進行黨內整合，擴大江啟臣在縣區的奧援能量，補強盧秀燕的不足。提早一天是一天，這不僅有助打贏台中市，也有助帶動國民黨台中市議員的整體選情。

但他直言，目前得到的訊息指出，吳敦義因著眼於地方派系的角度，加上2020年的總統大選，吳敦義個人需要爭取地方派系資源，因此，目前是屬意運作由「必敗」的江啟臣，捨棄可望「勝選」的盧秀燕代表國民黨出戰台中市長選戰。

吳子嘉說，或許吳敦義還有各種不同的理由，或者是藉由他口中的「大數據民調」，來認定江啟臣比盧秀燕更優秀。但說再多，吳敦義怎麼樣都藏不住兩個字，就是「私心」。而這份他個人的私心，甚至已經凌駕了整個黨的整體利益。

吳子嘉表示，然而林佳龍的連任與否，確實是左右了民進黨在九合一大選是勝或敗，因此，面對吳敦義這股私心，相信所有民進黨人，絕對都是樂觀其成的。

(中時)