新北社福補助挨批少30億 社會局：實增22.5億

民進黨團多位議員於107年度總預算報告會前召開記者會，質疑新北市府在107年度總預算案中短編30億元社福預算，要求市長朱立倫說明。（譚宇哲攝）

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新北市議員張瑞山質疑市府縮編社福預算卻增列鄰長交通補助，有為選舉綁樁之嫌。（譚宇哲攝）

新北市107年度總預算報告10日下午召開，民進黨團於會前召開記者會，質疑社福項目中的低收入戶、身心障礙、弱勢兒少等8大項補助經費短少30億元，等同大砍弱勢朋友救命錢，社會局長張錦麗表示，民進黨團未將106年度預算扣除前一年的墊付額28.6億，扣除後107年預算實際上還增加了22.57億。

新北市議會民進黨團議員林秀惠、廖本煙、張瑞山、羅文崇、廖筱清、許昭興、鍾宏仁等多位議員召開記者會，質疑新北市府在107年度總預算案中短編30億元社福預算，要求市長朱立倫說明。

林秀惠表示，107年度新北市社會局社福預算中，低收入戶生活扶助、低收中低收健保看護補助、身心障礙日常生活補助、中低收老人生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助、身心障礙、未就業家庭托育津貼補助等項目，預算較106年度減列了高達30.695億，錢到底挪到哪裡去，市長應該說清楚講明白。

張瑞山進一步指出，新北市鄰長交通補助費由每年每人1000元調升為1500元，市庫因此需多負擔1.34億元，如果市府真的沒錢，縮編社福預算，為什麼要增列鄰長交通補助？令人感覺有為選舉綁樁之嫌。

新北市社會局長張錦麗回應，社會局107年預算扣除前一年墊付額後實編額為201.34億，而106年預算扣除前一年墊付額後實編額為178.77億，因此107年社福預算實際增列了22.57億。

張錦麗解釋，墊付額來自當年度預算不足時，由下一年度市府預算支付，因此年度預算須扣除上一年度墊付額後才是實際編列數，107年度增加編列者包括老人福利22.9億、兒童福利2.15億、家防及婦女福利0.96億等共100項以上。

(中時)

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