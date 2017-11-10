不顧國際反對 日本又將赴南極獵殺333頭鯨

2017年11月10日 16:10 中時電子報 李靖棠

據日本共同通信社（KYODO NEWS）報導，日本政府不顧國際和多個非政府組織反對，又將派出日新丸號（Nisshin Maru）前往南極（Antarctic）海域，進行為期5個月的「科學研究」獵捕鯨魚的任務。日本水產廳的公告中指出，此次任務主要為對南極海生態系進行調查，預計要獵捕333頭小鬚鯨（minke whales），藉此對小鬚鯨的體態、皮膚、性成熟期和基因等項目進行深入分析研究。除8,145公噸的日新丸號外，另有4艘6、7百公噸的輔助船隻一同前往，勢必又將引起相關團體的高分貝攻擊。

十九、二十世紀的海洋，人類為了獲取鯨魚身上豐富且昂貴的經濟利益，在全球海洋大量搜捕與獵殺，造成各類大型鯨類數量急遽下降至危險階段。為保護他們並維持海洋生態平衡，國際社會在多次協商後，組成國際捕鯨委員會（IWC），並於1986年通過《禁止捕鯨公約》，全面禁止商業捕鯨，但日本、挪威、南韓、秘魯、巴西、中國等國都投下反對票。其中加拿大最後不願受官制，索性於1982年全面退出委員會，而有食用鯨肉傳統的日本，更是每年與挪威一起成為環保團體抨擊的主要對象。

雖然國際社會不斷攻擊，但日本始終堅持捕鯨是其傳統文化的一部分。（達志影像/Shutterstock）

雖然國際法院（The International Court of Justice）在2014年，曾對日本做出禁捕鯨魚的命令，但日本官方卻仍以傳統風俗與科學研究名義，仍舊照常出船獵捕鯨魚。事實上在4月份，日新丸號才剛剛完成「研究任務」，帶回330頭被獵殺的當地鯨魚從南極海域回國。但捕鯨技術日益精進的日本，卻愈來愈少團體能與之抗衡，就連阻擾捕鯨任務多年的澳州團體「海洋守護協會」（Sea Shepherd）也在8月宣布放棄對抗，恐讓日本未來捕鯨行動更加肆無忌憚。

面對外界的批評，日本官方亦強硬回覆，認為捕鯨船前往南極海域，一切行為都是在遵守《禁止捕鯨公約》下進行，主要是調查鯨魚的數量並設法進行保護，至於日本食用鯨肉的傳統，是該國的文化特色之一，呼籲各國應相互尊重對方的文化，而非以「有色眼鏡」來評判。在日本捕鯨船返國前夕，挪威才因殘忍獵殺懷孕母鯨遭國際輿論砲轟，看來無論是商業或科學研究，捕鯨的行為是否允許，仍是國際社會一大爭議的問題。

(中時電子報)