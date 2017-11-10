綠營市長連署特赦阿扁？ 林右昌：不要把我扯進去

2017年11月10日 16:20 中時 張穎齊

針對阿扁特赦，基隆市長林右昌回應，他參加的是民進黨全代會提案，接著說「不要扯在一起，太政治了。」（張穎齊攝）

基隆市議會邁入總質詢階段，議員張耿輝於今（10）日下午在議會中，提及今年9月21日，「台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟」連署中，共有11個縣市首長參與簽署，質疑基隆市長林右昌也參與其中，不僅不幫助軍公教，還參加貪了「海角7億」的前總統陳水扁的特赦連署，林右昌依舊淡淡回應「這與基隆市政無關，不要把我扯進去」。

張耿輝於議會中，首先列舉陳水扁的種種貪汙案例，並秀出扁嫂吳淑珍在2012年，於汪笨湖的節目中Call in進去表示「很多參加選舉的民進黨內同志都有來找阿扁拿錢！」質問林右昌是否曾經在參加立委及市長選舉中，有沒有拿錢？林右昌對此回應「1毛都沒有拿」。

張耿輝追問，「阿扁貪汙有沒有罪？」林右昌答「我不是法官，無法回答，淡陳水扁也跟一般人民一樣，享有公民審判權益。」張再問「你認為是司法事件還是政治問題？」林說「這是非常高的政治性問題。」

「你寧願去連署阿扁特赦，也不願意為年金改革問題，幫助軍公教警消提請大法官釋憲！」張耿輝詰問林右昌，痛批陳水扁執政時期，在年改留下的銀行呆帳、核四虧損、龍潭購地案、SARS紓困金等事情上留下大筆債務，但市長居然還要連署特赦。

「不要把我跟台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟扯在一起，太政治了！」林右昌強烈回應，他完全無法接受這樣的質疑，並澄清他沒有參加過這個大聯盟連署，他參加的是民進黨全代會提案連署，另外這也與基隆市政無關。

張耿輝問及「你不為軍公教提出年改的大法官釋憲嗎？」林右昌回應「每個人都可以去提，張議員也可以去提。」張聞後大怒，表示「現在是綠色執政，你不想提還挖苦我！」並追問「市長到底有沒有連署阿扁特赦」，林右昌仍強調「不要扯再一起，太政治了。」

(中時)