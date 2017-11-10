2017年11月10日 16:30 中時 馮惠宜

航海王主題商店進駐台中一中商圈「I PLAZA 愛廣場」同步請來同人誌扮漫畫主角們端出台中獨家餐點。（馮惠宜攝）

針對台中消費者，航海王主題餐廳也設計以輕食為主軸的獨家餐點：魯夫焗烤吐薩，吐司點綴海鮮起司焗烤，鹹香有味。（馮惠宜攝）

魯夫來了，航海王主題餐廳進駐一中商圈

魯夫、喬巴入籍台中了！繼西門町航海王專賣店以及台北忠孝敦南航海王主題餐廳後，中台灣首家航海王主題餐廳11日即將在台中一中商圈開幕，這也是全台首家結合餐飲、主題商品的航海王專賣店，店裏擺設多個主角公仔，以及千陽號場景，要讓粉絲們一進門就猛拍照打卡。

在日本當地曾經一舉超越人氣小說「哈利波特」，並創下單行本累計發行量3億2千萬冊的「航海王」，在台灣同樣擁有廣大粉絲，南投九族文化村航海王特展持續兩年創下千萬入場人次，而3年前西門町航海王專賣店開幕，也引發排隊搶購人潮。

在取得日東映公司授權，航海王主題餐廳也跨出台北市在台中一中商圈「I PLAZA 愛廣場」72坪的店面結合37坪專賣店、35坪餐廳，各色商品一應俱全，還有魯夫、索隆大型公仔矗立店裏。而餐飲部分為中部年輕族群量身打造，以以航海王人物特色為原型開發輕食餐點，如「魯夫焗烤海鮮吐薩」、「布魯克快樂餐」及「喬巴棉花糖果醬吐司」等，增加粉迷們品嚐的樂趣，和他們心中的偶像產生連結互動。」

為了滿足粉迷更多的期待、讓粉絲更有置身動漫空間實感，業者同時斥資數百萬重金呈現漫畫中主角魯夫冒險的船隻「千陽號」，打造北、中南部不同官方授權專賣店的鮮明特點，逛街民眾可直接於一中商圈廣場外看到熟悉的巨大立體船頭造型，並可即時在內部船身甲板內享用自己喜愛的航海餐，和暢遊大海尋找寶藏的主角們共同勇敢冒險。

(中時)