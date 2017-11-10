魯夫來了 航海王主題餐廳進駐一中商圈

航海王主題商店進駐台中一中商圈「I PLAZA 愛廣場」同步請來同人誌扮漫畫主角們端出台中獨家餐點。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
航海王主題商店進駐台中一中商圈「I PLAZA 愛廣場」同步請來同人誌扮漫畫主角們端出台中獨家餐點。（馮惠宜攝）
針對台中消費者，航海王主題餐廳也設計以輕食為主軸的獨家餐點：魯夫焗烤吐薩，吐司點綴海鮮起司焗烤，鹹香有味。（馮惠宜攝）
魯夫來了，航海王主題餐廳進駐一中商圈

魯夫、喬巴入籍台中了！繼西門町航海王專賣店以及台北忠孝敦南航海王主題餐廳後，中台灣首家航海王主題餐廳11日即將在台中一中商圈開幕，這也是全台首家結合餐飲、主題商品的航海王專賣店，店裏擺設多個主角公仔，以及千陽號場景，要讓粉絲們一進門就猛拍照打卡。

在日本當地曾經一舉超越人氣小說「哈利波特」，並創下單行本累計發行量3億2千萬冊的「航海王」，在台灣同樣擁有廣大粉絲，南投九族文化村航海王特展持續兩年創下千萬入場人次，而3年前西門町航海王專賣店開幕，也引發排隊搶購人潮。

在取得日東映公司授權，航海王主題餐廳也跨出台北市在台中一中商圈「I PLAZA 愛廣場」72坪的店面結合37坪專賣店、35坪餐廳，各色商品一應俱全，還有魯夫、索隆大型公仔矗立店裏。而餐飲部分為中部年輕族群量身打造，以以航海王人物特色為原型開發輕食餐點，如「魯夫焗烤海鮮吐薩」、「布魯克快樂餐」及「喬巴棉花糖果醬吐司」等，增加粉迷們品嚐的樂趣，和他們心中的偶像產生連結互動。」

為了滿足粉迷更多的期待、讓粉絲更有置身動漫空間實感，業者同時斥資數百萬重金呈現漫畫中主角魯夫冒險的船隻「千陽號」，打造北、中南部不同官方授權專賣店的鮮明特點，逛街民眾可直接於一中商圈廣場外看到熟悉的巨大立體船頭造型，並可即時在內部船身甲板內享用自己喜愛的航海餐，和暢遊大海尋找寶藏的主角們共同勇敢冒險。

(中時)

新北社福補助挨批少30億 社會局… 特教生創作有「藝」思！中市教育…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。