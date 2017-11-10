特教生創作有「藝」思！中市教育局長邀共賞

2017年11月10日 16:32 中時 盧金足

台中市府教育局在大墩文化中心舉辦「We Fly

台中市政府教育局10月28日起至11月15日，在大墩文化中心舉辦「We Fly, We see特教生兼具美術類特殊才能實驗計畫作品成果展」，教育局長彭富源10日邀請獅子會及扶輪社成員前往參觀16名特殊教育學生作品，提供孩子發揮美術才能的平台，也希望大家給特教生的才華更多掌聲鼓勵。

教育局長彭富源表示，為協助特教生發展潛能，市府執行身心障礙美術實驗計畫，感謝獅子會、扶輪社及相關家長團體共同觀展，也持續關心身心障礙生，未來將持續舉辦適合特教生的美感教育活動，提供孩子發揮美術才能的平台，盼將愛傳出去，喚起更多人同理及陪伴這群孩子。

教育局表示，該展覽對象為台中市特教生，105學年度共有五權國中等14校共16名學生參與，身心障礙美術實驗計畫課程內容依參與學生個別需求及能力評估，利用課餘時間實施教學，讓學生在不影響課業情況下，強化美感教育。

計畫主持人陳翠華現場導覽時表示，了解學生創作理念及他們的生命故事，大家都會深受感動，這群身心障礙孩子透過畫畫找到自我長處、建立信心，也徜徉其中獲得抒發，作品成果展提供一個舞台，讓更多人看到他們的創作表現，盼未來孩子們持續發光發熱，朝藝術創作發展。

該作品展從10月28日至11月15日止，共展示塗鴨、素描、水彩、油畫、版畫及立體雕塑等超過100件不同形式美術作品，樣樣都表現出學生個人特色，更代表台中市的美感教育已開始深根茁壯。

(中時)