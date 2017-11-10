保溫瓶不能裝全滿？用錯更傷身

2017年11月10日 16:38 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

隨著環保意識抬頭，許多人會隨身攜帶保溫瓶。但網路流傳，保溫瓶不能放果汁、茶或碳酸飲料，真的假的？專家表示，碳酸飲料、果汁等含酸性物質則會溶出內壁的鎳鉻金屬，建議保溫瓶裝白開水就好，偶爾裝黑咖啡（不加糖、奶）也可以。至於保溫瓶是否可裝茶或中藥，林口長庚紀念醫院臨床毒物科助理教授林中英建議，盡量選用304以上材質、一體成形比較安全，若有白鐵味則建議更不應再裝飲料。

雖然方便、環保兼具補水、暖身的保溫瓶已現代人基本配備，但你知道嗎？如果錯誤清潔、使用是有可能危害健康的。別讓這些NG保溫瓶的用法，把大量細菌、微生物喝下肚！

保溫瓶會溶出塑化劑？

保溫瓶杯蓋使用塑膠是為了加強密閉功能、方便攜帶，台灣大學醫學院毒理學研究所副教授姜至剛認為選5號塑膠（PP）耐高溫、碰撞且穩定，相對其他塑膠來得安全，不必太擔心塑化劑溶出問題。

另外，使用保溫瓶不要裝到全滿！「七分滿就好，」林中英說，水分碰觸瓶蓋易造成塑膠老化或細菌污染，最好避免。

所有不鏽鋼都能當保溫瓶？

錯。不鏽鋼硬度不同，從工業用到精密醫療材質如手術刀等分成好幾大類，通常喝水用的保溫瓶以304不鏽鋼（鉻–鎳比標示法為18-8）最適合，硬度夠、耐酸鹼、穩定性高，價格也合理。建議看瓶蓋或瓶身的SUS標示（Steel Special Use Stainless，不鏽鋼材質標準）。

保溫瓶裝7分滿就好！用錯更傷身。(圖片／林后駿)

保溫瓶用清水洗就乾淨？

清水無法洗淨保溫瓶內的溝槽污垢。林杰樑醫師關懷健康協會監事譚敦慈建議可用棉花棒或尖角刷處理縫隙污垢，像杯蓋及碰觸到嘴巴的杯身處都要特別留細清洗，且最好每天清才不會積藏污垢。

有時內壁黏附的污垢含油脂不易清洗，可用點清潔劑或小蘇打以軟刷清洗，再用清水沖淨即可，千萬不要用鋼刷或菜瓜布會刮壞內膜，姜至剛說。

有內塗層的保溫瓶較好？

轉開保溫瓶，內壁一體成型的不鏽鋼比塗層好。

「不鏽鋼通常是鏡面的，」林中英解釋塗層內裡多半呈現灰色，像不當刷洗、內裝冰塊或外力碰撞，就容易使塗層剝落，使用時要特別小心。

另外，保溫瓶選擇以光滑素色為主，顏色太鮮豔如正黃、正紅色塗漆含鉛量高，若斑駁脫落很容易誤食造成鉛中毒，替小朋友選擇保溫瓶時要特別注意。

不鏽鋼保溫瓶永遠不用換？

錯。如果碰撞太厲害，內膜出現刮痕或損傷容易藏污納垢，建議最好更換。另外，請檢視瓶蓋的矽膠或塑膠是否有裂紋、脆化，林中英認為可能會有環境荷爾蒙溶出，建議向原廠購買配件更換較安全。

聰明挑水壺

●不鏽鋼素面瓶身呈現金屬原色最佳。

●蓋子內側是不鏽鋼材質：材質不致老化或溶出有毒物質。

●不鏽鋼烤漆瓶身：一般產品沒問題，若烤漆品質差可能易剝落、含重金屬。

●蓋子內側是塑膠材質：建議熱水水面低於瓶蓋約3公分。

●塑膠瓶身、塑膠瓶蓋：裝了水很快喝完是安全的，而美國哈佛大學研究指出，冷水在4～6小時後也會溶出塑化劑，因此不宜久放。

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(中時電子報)