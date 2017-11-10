范冰冰新劇裸曬美背 遭趴身強暴畫面震撼曝光

范冰冰所演出的《贏天下》昨釋出首波預告。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

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中時電子報
范冰冰遭高雲翔威脅。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
范冰冰遭強吻。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
范冰冰曬美背。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
范冰冰在戲中遭強暴。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
范冰冰接受手指插針等酷刑。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

演而優轉製作人的大陸女神范冰冰，2014年以一齣《武媚娘傳奇》掀起話題，今年3月她與原班人馬再砸台幣約25億，開拍秦朝古裝大戲《贏天下》，更邀來潘迎紫、張國立、高雲翔等人助陣，昨(9日)劇組公開首波預告，可見飾演女主角的范冰冰這回為戲再度脫了，甚至上演遭趴身強暴等18禁的戲碼，引起粉絲討論。

演過武則天、楊貴妃等話題歷史人物後，范冰冰這回將飾演中國的第一位女商人，也就是秦朝時期的寡婦巴清，劇中講述巴家三姊妹原本因家道中落慘遭驅逐，但巴清卻意外捲入宮裡奪權紛爭中，之後一步步走進權力核心，屬於以歷史角色為背景改編的故事。

昨劇組公布的前導預告中，可見「巴清」范冰冰遭高雲翔飾演的「秦王」捧臉威脅：「妳是寡人的」，之後又遭剝衣、強吻、硬上，還出現相當衝擊性的床戲，另有一幕則是范冰冰背對鏡頭，露出大半裸背，十分性感，除了情慾戲碼外，也出現秦朝的各種酷刑鏡頭，包括鞭打綑綁、關籠浸水、手指插針等，使全劇還沒上演就熱議不斷。

(中時電子報)

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