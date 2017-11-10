政府籲企業加薪卻修勞基法 勞團批言行不一

2017年11月10日 16:35 中時 洪安怡

行政院長賴清德對企業喊話，上市櫃、國際企業起薪應該至少達到3萬元。有勞團質疑，政府一方面呼籲企業加薪，又修惡《勞基法》，言行不一；台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯則認為，低薪問題不是一天兩天的事，應該速立「最低工資法」調漲基本工資，來帶動企業加薪。

孫友聯指出，企業喊缺工，按理說勞工應是待價而沽，但勞工薪水不見起色，足見企業要的只是低廉的人力而已；舉例而言，便利商店的工讀生從收銀結帳，進化成煮咖啡賣高鐵票什麼都會，但勞動力的提升卻無法反映在工資當中，政府對企業道德勸說已久，能用什麼政治工具處理才是重點。

孫友聯認為，政府宣示要立「最低工資法」，但2年過去未見進度，應該先從基本工資大幅提高，來宣示我國並非低薪國家，並且帶動其他企業跟進加薪；此外，公司治理也應該要能揭露獲利，並且要有可分享給勞工的機制；第三，鼓勵勞工組織工會，與資方進行協商。

在移工政策部分，孫友聯說，也應該全面進行檢討，保障移工的工時和勞動條件，避免影響本國勞工的議價能力。

台灣專櫃暨銷售人員產業工會秘書廖郁雯以百貨業為例，外界認為許多櫃哥櫃姐薪資4、5萬起跳，但事實上他們底薪約莫在1萬2千元至1萬8千元，都是靠著每天工作11小時的長工時，每月只休息4天，犧牲假日才換得的獎金。

廖郁雯認為，這次修法取消「做1給4、做5給8」，又讓特休假遞延，多給資方拖延的空間，要折換成工資可能是看得到拿不到，質疑政府言行不一，一方面呼籲企業加薪，但卻又修惡《勞基法》，「喊話企業不一定要鳥他，但修法才是動真格」，認為政府只是講講而已。

(中時)