女議員怒翻秘書長桌洩憤 竹市議會意見兩極

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新竹市1名女議員9日因向市府要不到資料，怒而在秘書長辦公室翻桌洩憤，由於正值開議期間，引起藍綠黨團熱議，國民黨團痛斥市府做事態度不積極，民進黨則鼓勵市府朝正確方向施政，定會獲市民支持。

據了解，女議員當天結束上午議會質詢後，要求人事處提供相關資料，但疑似遭拖延而心生不滿，隨即前往秘書長辦公室理論，但秘書長當時不在辦公室，令女議員更火大，一見到秘書長就火大罵人，甚至翻掉桌上公文，怒摔手機時還不慎砸到秘書長。

消息傳出後引發各界議論，市府發聲明譴責暴力行為，10日議會開議時，國民黨團書記長林耕仁則砲火全開，痛斥市府資訊不夠透明，議員要資料還百般刁難，對於流出辦公室翻桌照的PTT相關PO文，疑似是替代役偷拍，林也要求市府展開徹查。

民進黨議員林盈徹、李妍慧則透過質詢時表示，市府對此事應保持正面態度，積極朝對的方向施政，市民自然有感，也會給予支持。

據悉，近來藍營在市議會連番斥責市府各項施政，質詢一級主管時還不時會有涉及人身攻擊的謾罵、指摘字眼，令市府團隊十分委屈，如今又發生翻桌事件，煙硝味更加濃厚。

市府9日晚間發出聲明指出，對於任何人、在任何時間、任何場所，有對市府同仁施加不當的語言或肢體等暴力，市府都要予以最嚴厲的譴責。另就議員質詢時以不雅字眼稱呼市府主管，期盼能相互尊重，繼續維護府會間行政權、監督權分立行使。

(中時)

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