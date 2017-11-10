香港TVB旗下大大平台落地台灣 推30天免費觀賞擴用戶數

大大平台總經理曾孟卓看好台灣網路影音市場前景。（大大平台提供）

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旺報

由香港無線電視台TVB成立、剛在台灣落地的影音APP「大大平台」，為擴大用戶群，開台之初即推出台幣60元吃到飽的優惠價格，今天（11月10日）加碼，宣布首次登錄的用戶享30天免費觀賞優惠，希望搶占台灣市場。

據市調公司創市際與comScore於10月底公布的調查報告，顯示8月計有1240.1萬台灣網友透過PC或筆電瀏覽網路影音平台，創38.5億瀏覽量。《2017全球娛樂暨媒體產業展望報告》全球娛樂暨媒體市場年平均複合成長率（CAGR）為4.2%，4個主要驅動產業：網路影音業、網路廣告業、電玩遊戲及網際網路服務業中，網路影音業占11.6%，名列前茅，成長力道驚人；報告並指出網路影音業的營收將在2017年超越實體家庭影片業，預估消費者於娛樂暨媒體業花費較低的市場，未來將快速成長，對應台灣市場現況，線上影音媒體有極大的發揮空間及後勢看漲之勢。

大大平台總經理曾孟卓表示，在美國上市時，當時的Cable基本月費約為70美元，Netflix即以8至12美元的月費、約Cable的1/5至1/6的價格，順利搶攻市場、奠定基礎。大大平平台希望借鏡Netflix的成功經驗，提供低費率高品質的觀影享受，擴大用戶群。

(旺報)

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