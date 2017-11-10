首屆國家警光獎 警友總會：警察滿意度勝過法官

2017年11月10日 16:39 中時 林郁平

中華民國警察之友總會10日舉行「106年度國家警光獎」頒獎典禮，由警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一及監事會召集人吳東亮，分別頒發獎座與獎金給82位國家警光獎得主，並對得獎人的卓越表現特加贊許，更對全國警察人員的辛勞付出，表示由衷的謝意。

「國家警光獎」是警友總會最高顧問葉國一，有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，為慰勉員警辛勞，特允諾每年捐贈1000萬元，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以表揚績優警察人員，並激勵警察工作士氣。陳家欽在致詞時，特別對葉國一的熱心公益深致謝意。

這次甄選由全國43個警察機關，推薦156位警察人員參加，警政署特別成立甄審小組，對參選人的事蹟嚴格評選，共有82人獲得此項殊榮。

警政署科長馮強生獲得國家警光獎首獎，馮積極研商「集會遊行保障法」修法事宜，堅守「安全距離」規範，並改製「刮刀型鐵拒馬」為「大型鐵馬護欄」，兼顧集會遊行自由與人權之保障，獲頒發獎金100萬元。另警政署專員林宗憲等人獲國家警英獎。

郭台強與葉國一致詞時分別表示，警察人員在政府執法工作上，是第一線的公務員，與民眾接觸最多，而且近年來，警察人員用心執勤，透過媒體的傳送，讓社會大眾有感，所以民意調查基金會在今年4月的調查中顯示，民眾對公務員滿意度調查，對警察好感度已達74.1%，遠遠超過稅務人員和司法官。

但用心執勤的背後，往往存在著辛勞與無法預測的危險，而現行法令不夠周延，又受限於公務預算，所以對員警的身心照護無法面面俱到，警友總會秉持「協同防制犯罪、維護社會治安」的宗旨，為了維護執勤員警的身心健康，除了成立「警察行動休息補給站」外，更設立「公益信託警察醫療及照護基金」，對於因公受傷或死亡的警察同仁，給與更完善的醫療照護、安置就養等補助，完備各項照顧措施，同時對於因認真執行公務而被民眾誣控濫告的員警，警友總會也積極募集經費，經過「警察人員因公涉訟審議委員會」的審議，補助訴訟費用，透過司法的公平審理，讓警察的認真執勤受到社會大眾肯定，使所有員警無後顧之憂。

陳家欽表示，治安情勢丕變，警察面對的挑戰與日俱增，感謝警友總會強而有力的支持，全國警察將運用新的思維與策略，發揮團隊精神，打擊犯罪，為營造「國家安全、社會安寧、民眾安心」的治安環境，全力以赴。

(中時)