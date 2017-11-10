保有鍋香味 台快餐進駐陸校

2017年11月10日 16:42 中時電子報 綜合報導

廣州家樂緣總經理林逸然，強調「鍋香味」能刺激顧客回流。（記者李怡芸攝）

引進台灣自選快餐的知名連鎖店「家樂緣」，在廣州不僅有28家店面，更進駐4所小學食堂、2家企業團膳。除了各地區皆有中央廚房，讓菜品一致外，家樂緣也保有獨特的「鍋香味」。林逸然建議，想在廣州創業，可和台商青年協會洽詢；除了交朋友外，也能盡快習慣當地文化。

在廣州已有10年歷史的家樂園，迄今規模碩大，但早年家樂園總經理林逸然並非從事身餐飲產業，林逸然說：「創設家樂緣算是巧合。雖然我是台商第二代，退伍後跟隨父親到大陸發展，但當時仍做服裝貿易。」直到結婚、生子後，林逸然才正式走上創業之路，他坦言，「會選擇投入餐飲業，和從小就對餐飲有興趣、愛吃美食脫不了關係。」

刺激味蕾提升回流率

由於大陸各地飲食習慣不同，為在快餐業開疆闢土，家樂緣在各區設有中央廚房，不僅讓菜品一致，也更符合當地口味。林逸然表示，大陸各地飲食習慣不同，像廣州偏清淡；上海、杭州偏甜；深圳外地人口居多，口味偏辣。透過中央廚房將熟製品、醬料配置完成後，再送至店面，不僅大幅縮短烹飪時間，也讓菜品一致。

雖然菜品「標準化」，是餐飲業擴大規模的關鍵，但家樂緣卻保留「鍋香味」，林逸然說：「雖然家樂緣的中央廚房，已能全標準化作業，但仍選擇讓菜品到店裡炒熱，保留鍋香味。太過一致的菜品，會讓顧客吃起來少點感覺。不具標準的鍋香味，能刺激消費者的味蕾、提升回流率。」

了解文化 瞎闖易碰釘

對於青年來穗創餐飲業，林逸然表示，首先創業者要明確得知自己的定位，可參考類似的品牌；再來擬算創業成本，他舉例，「像台灣的滷雞蛋可以隨叫隨到，但大陸卻不可能，基本都要1箱以上，況且還得加上報關、運輸等成本。」

林逸然也建議，想在廣州創業，可和台商青年協會洽詢「若不了解當地文化，就自己瞎闖，很容易碰釘子。必須按照本地想法、文化，才容易成功。」

(中時電子報)