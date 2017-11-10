中市「中進中出」打響國際觀光品牌 市議員按讚

2017年11月10日 16:54 中時 盧金足

台中市議員吳敏濟拿出台灣沙雕大師陳坤田縮小版的沙雕作品指出，台中市完全有條件在大安操作沙雕經濟學。（盧金足攝）

台中市府以「中進中出」旅遊模式推動觀光，前往日韓、港澳、星馬及東南亞等地推介台中，市議員邱素貞10日在議會質詢時肯定市府努力，奠定台中做為國際觀光品牌，並希望加速提升台中國際機場軟硬體設施，肩負航運重任；觀旅局長陳盛山強調，台中國際機場2035年整體規畫案分階段、漸進式逐步推動，目標提升為甲等航空站，年旅客量400萬人次以上。

市議員邱素貞指出，台中市近年連續獲得國內外媒體票選推薦，為台灣最宜居的城市，也榮獲國際研究調查機構評比為世界百大旅遊城市，台中具開發國際客源的潛力和可行性，台中市將籌辦2018台中世界花卉博覽會、2019東亞青奧、2020世界蘭花展等國際性重要活動，這是行銷台中機會，台中國際機場是台中的門戶，希望觀旅局爭取交通部民航局，加速機場的軟硬體設施改善。

陳盛山表示，市長林佳龍上任以來，市府致力為台中觀光做好築底工程，成績相當亮眼，不僅獲得產業界支持，打開國際知名度，包括開拓國際航線，開通海陸空網路來往、連結國際入境、出境平台、舉辦主題旅遊與國際性大活動，整合中台灣觀光產業鏈，增加觀光產值。

台中市將於2018舉辦世界花博、2019東亞青奧等國際活動，陳盛山說，將透過海空並進與國際接軌、完善環境提供優質服務，及整合資源打造觀光亮點等作為，營造觀光友善環境，更提升台中觀光在國際的能見度。

針對提升台中國際機場軟硬體設備，陳盛山強調，台中國際機場目前已研擬2035年整體規畫案，分階段、漸進式方式逐步推動，將興建一條新跑道、維修棚廠、國際航廈大樓，飛機加油場域，及維生系統等多項軟硬體設施，目標提升為甲等航空站，使年旅客量400萬人次以上。

此外，市議員吳敏濟關切大安音樂季今年突破45萬參觀人次，關鍵因素就是沙雕作品的強大吸睛威力，大安海沙最細緻，粘性最高，沙雕作品的表現力也最強，期待市府除擴大明年7月的大安沙雕音樂季的沙雕作品規模，同時加速推動沙雕美術館，成為台灣沙雕藝術的聖地。

「沙雕經濟學正在形成，沙雕是藝術也是財富！」吳敏濟指出，從國內外舉辦沙雕活動的統計數據分析，產值相較於投入均在10倍以上，連不靠海的南投縣都成立沙雕藝術園區賺取可觀的門票收入，大安天然條件得天獨厚，市府更應加速成立沙雕美術館。

副市長林陵三表示，大安海沙的確品質台灣最好，也是沙雕最佳材料，有關議員所建議沙雕美術館，市長林佳龍日前已前往大安視察，相關單位已研擬規劃全力推動中。

觀旅局說，為強化海線觀光，市府規畫打造「北大安、南高美」海線雙星，透過整體規畫串連不同景點，大安將以媽祖文化園區為核心，串連大安濱海樂園、北汕溪跨橋及龜殼生態公園等景點，沙雕美術館部分，林佳龍要求「沙雕館可考量納入大安港媽祖主題園區內，風管所初步已納入「大安風景區整體觀光發展規畫中，後續將向財政部爭取「大安港媽祖主題園區OT前置作業計畫案」辦理評估作業。

(中時)