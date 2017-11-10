工廠老闆轉行 無經驗賣火鍋爆紅

庖丁閣肉品新鮮，從屠宰場到餐桌僅花1小時。（記者黃冠智攝）

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中時電子報
綜合報導
每到用餐時間，庖丁閣就會一位難求。（記者黃冠智攝）

以潮汕牛肉火鍋聞名的廣州庖丁閣餐飲公司，至今已開設4間店；靠著食材品質、校友協助，庖丁閣竄升為廣州當紅的牛肉火鍋店，不僅店內人潮絡繹不絕，網路評價更達5顆星。廣州庖丁閣餐飲公司業主莊旭升表示，9月後庖丁閣的牛肉，將從貴州小黃牛，換成高檔的安格斯牛，提供顧客更好的食材、品質。

廣州當紅的牛肉火鍋庖丁閣，從去年9月創立至今，已開設4家店面。雖然單日營業額最高可達7萬元（人民幣，下同），但莊旭升坦言，「一切得來不易。」沒有餐飲經驗的莊旭升，原先僅是工廠老闆，因為愛吃牛肉，再加上食安契機，才投入餐飲業。

談起最初創業的情況，莊旭升笑著說：「因為首次開設餐飲店，沒有經驗。去年剛開店時，就只聘到廚房師傅，服務生僅有9位，人力完全不足，當時靠著潮陽一中的校友，下班後端盤子，才度過難關。」

除了在開業後的協助外，校友也在創業時給予協助。莊旭升表示，雖然去年6月才和校友討論開火鍋店，但不到半個月就籌備到資金，3個月後更在廣州開設首家店舖。

勢如破竹的庖丁閣，靠著好吃、食材品質佳的優勢，成為網友的口袋名店，不僅在網路廣受好評，更被評友5顆星的佳績。除了肉質選用貴州的小黃牛，庖丁閣也標榜新鮮的食材。

「我們選用的牛肉，都是3個月的貴州小黃牛，不僅口感好，肉質也比較香。此外，從屠宰場到餐廳，也僅花1小時，肉質新鮮。」莊旭升更自豪地表示，若路程不塞車，牛肉送到餐桌都還會跳。

潮汕牛肉火鍋在廣州，競爭激烈，為從中脫穎而出，庖丁閣也將貴州小黃牛，替換為A5級的安格斯牛肉，莊旭升說：「雖然安格斯牛成本較高，但肉質、氣味更勝小黃牛。目前不考慮漲價，顧客吃的習慣、開心最重要。」

(中時電子報)

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