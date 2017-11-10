台南鐵路地下化東區公聽會官民僵持 混亂中完成程序

鐵工局強硬表示仁德區持續動工，自救會成員上前阻撓公聽會進行。（程炳璋攝）

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南鐵地下化東區最後一場公聽會，反南鐵東移自救會在會場外揚言不停工，就不開會。（程炳璋攝）
東區最終場公聽會在自救會成員撒冥紙抗議下，混亂完成程序。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化計畫10日進行東區最終場公聽會，4場會議下來，雙方溝通仍打死結，反南鐵東移全線自救會10日要求鐵工局先停工，直到全線居民同意再打算，遭鐵工局拒絕，居民隨即叫嚷阻撓議程，會議仍在混亂中完成程序。

南鐵地下化計畫原本需在東區召開2場公聽會，應居民需求，鐵工局陸續共召開4場，10日進行東區最終場公聽會，反南鐵東移全線自救會成員一早就在德光里活動中心門口揚言不停工就將阻撓議程，事先已充滿對立氣氛。

反南鐵東移全線自救會會長陳致曉一如前幾場公聽會作法，一開始即以程序發言，強調公聽會是違法開會，接著自救會成員輪番發言近2小時，要求仁德區的地下化工程先停工，東區、北區的發包計畫暫停，直到審議程序結果定案，再作打算。但遭到鐵工局規畫組副組長施文雄拒絕。

施文雄強調，仁德區動工的地段，皆已完成公聽會與協議價購程序，並取得土地，不同意的僅剩兩戶，在未取得這兩戶屋主同意前，該住址的地段不會動工。

但自救會成員要求地下化全線的所有居民都須同意，鐵工局才能開始動工，雙方僵持未取得共識。鐵工局宣布進入正式會議。

自救會成員趨前叫嚷並準備翻桌，但桌椅事先遭警方固定，警方與居民隔桌對峙，會議最後宣布完成程序，居民氣憤丟撒冥紙抗議。

東區4場公聽會走完行政程序，場場都在衝突中結束，對於官民溝通打死結，施文雄無奈表示，南鐵地下化計畫推動5年來，自救會成員的觀點、立場皆與鐵工局不同，就算辦了工程論壇，找專家來說明也沒用。未來在北區還剩一場公聽會，之後的協議價購，也都會再互相碰面，希望雙方會有更良好的互動。

(中時)

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