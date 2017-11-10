亞洲最大郵輪首航基隆 民眾搶搭遊艇拍照

亞洲最大郵輪海洋贊禮號今（10）日上午滿載4千名遊客首航基隆港，船身可容納20艘波音747客機旅客。（李其樺攝）

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亞洲最大郵輪海洋贊禮號今（10）日上午滿載4千名遊客首航基隆港，船身可容納20艘波音747客機旅客。（李其樺攝）

亞洲最大郵輪海洋贊禮號今（10）日首航台灣基隆港，港務局順勢推出搭遊艇賞遊輪行程，民眾搶搭遊艇拍照，氣氛歡樂；港務局表示，明年除了海洋贊禮號，還有大陸天海郵輪等數家大型郵輪將停泊基隆港，為基隆觀光帶來更多商機。

海洋贊禮號郵輪屬皇家加勒比郵輪公司旗下，去年4月下水啟用，總重16萬7800噸、總長度348米、寬度41米，可搭載4000名旅客、1300名船員，約相當於20架波音747載客量，是亞洲最大艘的頂級郵輪。

今天上午6時海洋贊禮號滿載4000名遊客駛入基隆港西16碼頭，岸上安排迎賓舞蹈、彩旗歡迎贊禮號造訪基隆，港務局和陽明海洋文化藝術館推出搭遊艇賞郵輪活動，4梯次、320個名額瞬間「秒殺」，民眾搭乘遊艇出海，近距離欣賞拍攝贊禮號，與郵輪旅客熱情揮手打招呼，氣氛歡樂。

港務局表示，香港海洋贊禮號由香港永安旅行社承包規畫來台7天6夜豪華之旅，首站10日上午6時來到基隆，晚間7時離開基隆港，隨後將停泊花蓮、台中港各一晚，愛好郵輪民眾可把握這次難得機會拍攝贊禮號。

港務局指出，基隆港今年獲選為亞洲最大母港，郵輪達550航次，年底搭乘郵輪來基隆旅客即將突破90萬人次；明年除了贊禮號、藍寶石公主號郵輪會再度造訪基隆港，還有14萬噸的盛世公主號將以基隆港首航母港，預估有670艘次國際郵輪停泊基隆港，遊客人數將破百萬人，為基隆市觀光帶來更多商機。

(中時)

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