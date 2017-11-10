斜坡上辦藝術祭 展出屏東山海部落工藝

原民工藝將在部落遍地開花，屏縣府邀請民眾感受斜坡上的藝術祭。（林和生攝）

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原民工藝將在部落遍地開花，屏縣府邀請民眾感受斜坡上的藝術祭。（林和生攝）

剛落幕的台北世界大學運動，席間從意象圖騰呈現、輕快歌謠吟唱，多是來自屏東國境之南的原民藝術，藉此讓世界認識台灣；屏東縣政府趁著這波熱情未減，接續舉辦「斜坡上的藝術祭」，期待將部落珍貴的資產串成一條美麗項鍊，等著民眾前來欣賞。

「山林養分，灌溉原鄉不少工藝大師」，　原民耆老指出，居住屏東境內排灣、魯凱族人皆自稱kacalisian，意指世代住在斜坡土地上的子民，以大武山、大姆姆山、霧頭山為聖山，在斜坡上永續傳衍族群人文、命脈與故事。

屏東縣長潘孟安強調，屏東是藝術逐夢的天堂，從工藝大賞至斜坡上的藝術祭，盼由公部門築起平台，讓白浪（平地人）循著工藝作品進入部落，進而帶動原鄉產業發展；此次藝術祭共集結全台13位藝術家駐村創作，將從來義、泰武及獅子等地遍地開花。

此次有來自花蓮及台東等地的原民工藝大師參與，而來自英國的青年丹尼爾，更是活動首次參與的外國人，7年前來台擔任國際志工的他，當時在泰武國小協助彩繪校園，還因此結識排灣族英語老師董芳君，更以原民禮俗迎娶新娘，成為台灣女婿。

丹尼爾強調，族人對待他就像一家人，不論在工作或是生活方面都給予很大的協助，此次會在來義鄉以圖騰彩繪的形式，展現原民豐富的藝術文化，除盼讓台灣民眾驚艷，更希望有更多外國人藉此認識原民藝術。

(中時)

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