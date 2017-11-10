田徑》鄭兆村將成為撐竿跳女皇伊辛芭耶娃的師弟

2017年11月10日 16:50 中時電子報 黃邱倫

中華田協此次聘請的頂尖運動經紀人丹尼爾(Daniel Wessfeldt)來頭不小，他年輕的時候是瑞典知名400公尺田徑好手，退役後依舊活躍在田徑界，並且轉任運動經紀人，他旗下運動員最出名的莫過於去年退役的撐竿跳女皇伊辛芭耶娃，如果沒有意外的話，鄭兆村將成為撐竿跳女皇的師弟。

現年60歲的丹尼爾，雖然目前頂著大肚子，但他年輕的時候可是田徑好手，曾在瑞典全國賽稱霸多年，退休後轉行成為運動經紀人，並且與「鳥人」布卡合作開運動經紀公司，2009年簽下伊辛芭耶娃，隨即幫助女皇和中國知名運動品牌李寧談妥每年150萬美元的合約，當時伊辛芭耶娃的身價比牙買加「閃電」波特還要高。

這些年來伊辛芭耶娃在丹尼爾的操盤下屢破世界紀錄，而伊辛芭耶娃也曾公開感謝丹尼爾的背後協助與支持，可惜受到俄羅斯禁藥事件影響，整個田徑隊被國際奧會禁賽，無法參加去年里約奧運，伊辛芭耶娃無辜受累，不過，伊辛芭耶娃在8月18日以運動員身分當選國際奧會委員，隔日即宣布退休，去年底接任俄羅斯反禁藥組織主席。

除了伊辛芭耶娃外，目前男子跳高最好選手卡達巴辛姆也是丹尼爾的麾下，他的旗下還有20多位傑出運動員，領域也橫跨田徑、網球和拳擊，前瑞典網球名將比約克曼的經紀人就是他，丹尼爾曾被評選為最出色的運動經紀人。

丹尼爾此次接受中華田協邀請首度來台，主要是看中鄭兆村的潛力與未來性，有意將鄭兆村延攬到他的麾下，透過他的安排與訓練計畫，逐漸地把鄭兆村推向世界頂尖舞台，成為田壇國際巨星。

(中時電子報)