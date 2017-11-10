《時來運轉》NBA快艇對上雷霆 受讓快艇機會仍大

2017年11月10日 17:09 中時電子報 張怡文 、子乃花 、子乃花

需要雷霆球員Westbrook的相關圖片 文案：雷霆主將Westbrook近期手感欠佳，近五戰外線33投僅9中，命中率為不到三成的27.2%。(美聯社)

洛杉磯快艇 @ 奧克拉荷馬雷霆 10:05：推薦快艇+6.5分的受讓過盤。

賽程安排考量--

本季NBA賽程安排上相對輕鬆，但即便沒有五天四戰安排，連續兩天出賽的B2B賽程還是少不了，以本場比賽來看，雷霆連續出賽面對休兩天的快艇，在體力面將是很直接的利空，此外，我們也可以更深入來看--

1.今天雷霆再度打了個糟糕的下半場，在金塊主場吞下四連敗，金塊主場百事中心的高海拔，往往會讓不適應的對手有更多的消耗，換言之，連續出賽時如果包含了一場金塊主場的賽事安排，往往都是大考驗。

上賽季一共有五支球隊有先金塊主場後B2B的安排，結果面臨此賽程的小牛、籃網、國王、鵜鶘都要輸球(僅熱火贏球)。

2.本季NBA暫停規則上從原本的全場18次減少為14次，對於連續出賽且主要只以9人輪替的雷霆而言，主力將更難有比賽中可喘息的機會，體力面差距在下半場將隨時被拉大。

西區對決，雷霆尚未開胡--

雷霆今天輸球，開季有很明顯的東西區對戰差異，本季雷霆雖還不是東方不敗，但面對東區4勝1敗戰績並不差，但面對西區對手，卻是0勝6敗的全敗成績，以本場比賽要贏且還要跨越讓分門檻來看，難度不小。

雙方攻守可能表現評比--

雷霆籃板、小禁區防守(本季讓對手命中率6成15，聯盟第五佳)並不差，但實際上Steven Adams一人扛下了許多責任，近幾場比賽在開季蜜月期已過後，Carmelo Anthony的防守問題很明顯的慢慢被放大，本場比賽快艇擁有雙塔，且Blake Griffin本季三分線命中率來到生涯最高的40.4%下，不管是Adams被快艇戰術性拉出禁區或是雙塔直接高位配合往內打，Adams防守上將孤掌難鳴，甚至有犯規危機。

快艇前場同樣是在下半場崩盤，但面對的是馬刺相當流暢的組織輪轉，雷霆近期已經連續四場比賽得分無法破百，三巨頭包辦了全隊約3/4的出手量但多數淪為單打是最大關鍵。而快艇近五戰讓對手三分命中率高達42.5%的"弱點"，雷霆也難運用，因球隊主將Russell Westbrook近期手感冰冷，近五戰三分線33投僅9中，命中率27.2%，本場關鍵時刻還有Patrick Beverley黏防下，並不好打。

板凳與盤口趨勢考量--

連續出賽，往往更需要板凳的支援。但雷霆近三場比賽板凳效率值為-12.7分，除Grant有較穩定的火力支援外，雷霆板凳的得分力度將不足夠跟有Lou Williams的快艇抗衡。盤口趨勢上，雙方近20次交手，受讓球隊讓分盤14勝6敗，過盤率來到七成，本場受讓的快艇機會仍大。綜合上述考量，本場比賽將優先看好快艇全場+6.5的受讓過盤。

(中時電子報)