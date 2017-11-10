跨界美聲海莉重唱經典 愈唱愈深情

2017年11月10日 19:03 中時 許文貞 、 鄧博仁

跨界美聲歌手海莉薇思特拉（Hayley Westerna）一頭俏麗短髮，10日在記者會中為現場聽眾深情演唱，12日起的三場音樂會中，將詮釋《真善美》的〈小白花〉、《悲慘世界》的〈我還有夢〉等經典曲目。（鄧博仁攝）

跨界美聲歌手海莉薇思特拉（Hayley Westerna）一頭俏麗短髮，10日在記者會中為現場聽眾深情演唱，12日起的三場音樂會中，將詮釋《真善美》的〈小白花〉、《悲慘世界》的〈我還有夢〉等經典曲目。（鄧博仁攝）

跨界美聲歌手海莉薇思特拉（Hayley Westerna）一頭俏麗短髮，10日在記者會中為現場聽眾深情演唱，12日起的三場音樂會中，將詮釋《真善美》的〈小白花〉、《悲慘世界》的〈我還有夢〉等經典曲目。（鄧博仁攝）

跨界美聲歌手海莉薇思特拉（Hayley Westerna）一頭俏麗短髮，10日在記者會中為現場聽眾深情演唱，12日起的三場音樂會中，將詮釋《真善美》的〈小白花〉、《悲慘世界》的〈我還有夢〉等經典曲目。（鄧博仁攝）

跨界美聲歌手海莉‧薇思特拉（Hayley Westerna）一頭俏麗短捲髮、大眼睛和甜美的笑容，在記者會現場為聽眾深情唱出2005年專輯中收錄的〈從未見過的藍〉（Never Saw Blue Like that），在動人的歌聲中融入了更深刻的情感，「即使是同一首歌，我在不同時期演唱的時候，有時候會突然體會其中某一句歌詞的意思。」

「如果是唱別人寫的歌曲，真的是要自己非常喜歡才會願意一直唱。」海莉表示，她很喜歡美國鄉村歌手桃莉芭頓（Dolly Parton）的〈喬琳〉。〈喬琳〉的歌詞描述一名女性向美麗的第三者「喬琳」乞求，不要搶走她的此生摯愛，「這是一首歌詞對女性來說很能共感的歌曲。雖然我沒有類似的經歷，但其實人不用非得經歷過歌詞裡的故事，才能體會其中的感情。」

1987年出生的海莉，自6歲起愛上唱歌，12歲時錄下自己的歌聲，分送給家人朋友，甚至到街頭演唱，16歲推出的古典專輯《純淨》（Pure）風靡全球，銷售超過200萬張，之後多張專輯也創下許多白金唱片紀錄。曾經是樂迷眼中的小女孩，如今雖然已經晉升30歲的輕熟女，短捲髮的造型讓她還是滿滿的青春氣息。

這次海莉選擇以小型Live band加上4人弦樂團組合，演唱的曲目也混搭了各種不同的曲風。除了自己創作的新歌〈你並不孤單〉（Not Alone）等，還有百老匯音樂劇的《悲慘世界》的〈我還有夢〉、《真善美》的〈小白花〉，也將與來自馬來西亞的歌手陳章健對唱《美女與野獸》。

台灣樂迷喜愛的中文歌曲〈寶貝〉和〈月亮代表我的心〉也沒有少，海莉也透露正在練習新曲。此外還有〈玫瑰〉（The Rose）、〈喬琳〉（Jolene）、〈惡水上的大橋〉（Bridge Over Troubled Water）等英文經典老歌。

海莉來台演出多次，笑說因為愛喝茉莉花茶，每次來台灣都覺得身體很健康也很開心。這次海莉將於台灣演出三場，11月12日在台北國家音樂廳，15日在台中國家歌劇院，19日在屏東演藝廳演出。

(中時)