尿液泡泡久不散要注意 200萬人患病不自覺

2017年11月10日 17:00 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣人愛吃火鍋，冬天到了更是離不開，街上越來越多火鍋吃到飽，有的不僅提供各式肉類吃到飽，也有的更會祭出高檔海鮮供民眾選擇，但有醫生指出，這樣的大魚大肉飲食模式，恐提高罹患慢性腎臟病的風險，更危險的是台灣有近200萬的慢性腎臟病患者中，高達9成渾然不知。

今(10日)《自由時報》報導，臺北市立聯合醫院忠孝院區腎臟科主任陳達隆表示，如一口氣大量攝取蛋白質，尤其是火鍋、Buffet吃到飽，飲食習慣相當常見，但長期下來腎臟很容易出問題，近期就有一名65歲男性患有高血壓病史，平時控制良好，但他經常在段時間內一口氣引用1000cc的鮮奶，又大量攝取海釣魚類，蛋白質攝取大超標，在抽血檢查中發現腎功能指數明顯上升，確診罹患「慢性腎臟病」。

陳達隆更表示，慢性腎臟病已是世界流行疾病，根據統計台灣慢性腎臟病盛行率約一成，病患近200萬人，有將近9成毫無察覺，罹患慢性腎臟病有十大高風險族群，分別是糖尿病、高血壓、心血管疾病、家族病史、高血脂、草藥使用者、腎臟損傷、老年人、代謝症候群、長期使用止痛藥，以上這些族群都需要注意，而慢性腎臟症狀偶而會有疲累、水腫、貧血等狀況，但也不易察覺，因此「幾乎沒有症狀」正是癥結所在。

最後陳達隆提出，要秉持飲食均衡，不管是什麼食物都要適量不要過量，把握少油、少鹽、少糖，避免暴飲暴食，不要隨意服用止痛藥，更重要的是「尿液中的泡泡」若是久久不散就要注意，養成定期檢查習慣，才可能避免罹患慢性腎臟病，遠離洗腎或死亡的風險。

(中時電子報)