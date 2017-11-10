癌症作祟！大叔年增10多公斤 「永遠都在飢餓」

2017年11月10日 17:15 中時 倪浩倫

吃飽沒多久就餓，竟然是癌症作祟！一名60歲的男性，日前突然很容易肚子餓，幾乎整天都在進食，且半夜還會餓醒、做惡夢，一年胖了10幾公斤，經檢查發現，原來是胰臟長了顆神經內分泌腫瘤；醫師表示，神經內分泌腫瘤會分泌胰島素，導致人體一直處於低血糖、肚子餓的狀態，但因症狀不典型，患者都很晚才會就醫，之後更要花上數年的時間才能確診。

神經內分泌腫瘤最知名的患者，就是蘋果電腦創辦人賈伯斯，很多人都以為他罹患的是「胰臟癌」，但其實並非如此。癌症希望基金會董事長、基隆長庚血液腫瘤科主治醫師王正旭說，一般所稱的胰臟癌，其實是指胰臟長了「腺腫瘤」，賈伯斯的胰臟則是長了神經內分泌腫瘤，兩者比例約為1：10。

根據統計，我國去年新增700多名神經內分泌腫瘤患者，並有200多人因此而死。王正旭強調，神經內分泌腫瘤常長在腹部的臟器上，包括胰臟、肝臟等，若長在胰臟，則會因不斷分泌胰島素、讓患者一直處於低血糖、肚子餓的狀態。

神經內分泌腫瘤好發於40~60歲的患者，但至今發生原因不明，沒有危險因子、也沒有遺傳家族史，症狀除了低血糖易餓之外，還包括咳嗽、慢性腹瀉、反覆性潰瘍、盜汗、熱潮紅、發熱、心悸、皮膚炎等，由於都很「不典型」，常讓患者延誤就醫。

王正旭進一步指出，該疾病的診斷也相當不易，得要先推測是哪個臟器出問題，接著進行超音波、MRI的檢查，最後再做切片才能確診，「過去要花5~6年的時間」，但隨著近來醫學技術的進步以及社會觀念的提升，確診時間已縮短至2~3年，雖然神經內分泌腫瘤長的慢，「但仍希望確診時間能再縮短一點」；他說，只要早期診斷出來，並透過藥物治療控制，神經內分泌腫瘤可以像慢性病一樣和患者共存，呼籲民眾及早察覺、及早診斷、及早治療。

今天是「神經內分泌腫瘤日」，國際也以「斑馬」作為神經內分泌腫瘤的代表物，表示「聽見遠方的達達馬蹄聲時，若沒有睜開眼睛仔細看，根本無法辨認出那是斑馬還是一般的馬」，癌症希望基金會也和藝術家眼球先生合作，創作出「斑馬藝陣」，讓社會大眾對此疾病有更深的認識。

(中時)