悔不當初 俄國租核潛艇給印度 印度竟開放美國海軍代表入內

2017年11月10日 18:23 中時 季節

雖然冷戰已經結束了，但近年俄國與美國關係緊張，而如今俄國可能要為前幾年的一項決策懊悔了。

俄羅斯《生意人報》9日報導稱，俄羅斯決定推遲對印度租借的查克拉號核潛艇進行維修，原因是印度軍方違反租約條件，讓美國海軍代表進入核潛艇，以瞭解其內部系統。數名消息人士稱，俄羅斯國家機構已證實，近期印度數次做出對俄不友好的行為。首先，美國海軍代表團參觀了維克拉瑪蒂亞號航母（原俄海軍戈爾什科夫號航母），俄羅斯官員不得不向印方提出抗議照會。只是由於這艘航母已是印度海軍自己的財產，因此俄方只能口頭抗議，沒有辦法反制。

一名俄軍工企業人士稱，單是美國海軍代表出現在俄羅斯核潛艇的事實就令人憤慨。美國海軍代表中有受過良好培訓的技術專家，因此，他們在參觀時可能會從中獲得潛艇的有關信息。俄羅斯《武器出口》雜誌主編弗羅洛夫則認為，不僅美國人，英國人也可能登上過這艘核潛艇。

打從冷戰時期，印度就在美蘇兩強之間奉行等距外交，在搞第三世界國家不結盟運動的同時，同時維持與美蘇兩強一定程度的友好，左右逢源，冷戰結束後依然如此，因此儘管印度大量採購俄國製造的軍艦與戰機，但也向英國、德國、法國軍購，也跟美國買過二手的奧斯汀級船塢登陸艦。

「查克拉」號是俄羅斯「阿庫拉II」級攻擊核潛艇，也是俄海軍現役主力核潛艇之一，目前俄國一共有18艘核攻擊潛艇，其中有10艘是阿庫拉級。「查克拉」號原本於2009年加入俄國海軍服役，2012年，按照俄印協議，這艘核潛艇被租借給印度，成為印度海軍史上第二艘核潛艇。(兩艘都是向俄國暫時租借的)

(中時)