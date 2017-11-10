圖輯》法遣幻象2000出席 以色列8國聯合軍演啟動

法國空軍派出幻象2000D型戰機，參加以色列今年的「藍旗」聯合軍演。（圖/美聯社）

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中時電子報

據以色列《國土報》（Haaretz）報導，以色列國防軍（IDF）於本月初，主辦該國史上最大規模的跨國空軍演習，集結印度、法國、德國、美國、希臘、義大利和波蘭7國，共同在南部的歐夫達基地（Ovda base）進行為期2週的戰機演習交流。八國共派出千餘名駕駛和地勤人員，以及各類新舊戰機約80餘架，一起在以色列天際上翱翔比較。法國派出著名的升級版幻象2000D型戰機（Dassault Mirage 2000D）出席，與各國的F-16（F-16 Fighting Falcon）、龍捲風（Panavia Tornado）等戰機於天空中切磋。

由法國達梭公司（Dassault）研發製造、以大型三角翼聞名全球的幻象2000戰機，1978年首次試飛、1982年正式投入服役，擁有十多款衍生改良版本。最大時速可達2.2馬赫、最大航程可達1,550公里，裝載有兩具機砲、共有9個掛彈點，可掛載魔術空對空飛彈、雲母飛彈等武器。除法國空軍使用外，中華民國空軍也於1997年購得60架單雙座型的幻象2000-5型戰機，但服役後卻多災多難，20年來造成江金亮少校、劉浩帆上尉、張健翔中校和王同義上校等優秀飛官殉職，日前更傳出何子雨上尉失蹤，至今仍下落不明。

德國派出颱風戰機前往以色列，參加聯合軍演。（圖/美聯社）
義大利空軍派出龍捲風戰機，前往以色列參加軍演。（圖/路透社）

美國空軍派出F-16戰機前往以色列。（圖/路透社）
以色列空軍也派出F-15i戰機，與各國一起切磋。（圖/路透社）

基地指揮官伊塔馬爾上校（Col. Itamar）表示，此次跨國聯合軍演，並無輸贏之分，主要是增進各盟邦之間的情誼，並切磋戰技交流。他也指出，以方將提供完善且高科技的場地，讓外界看到以色列的先進發展，藉此進一步強化其在地區內軍事強權的地位。

(中時電子報)

文章來源：Israel Hosts Eight Countries in Its Largest-ever Air Force Drill

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