挺一例一休修法 郭正亮：如果企業倒了呢？

民進黨立委郭正亮。（中時資料照）

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中時電子報

行政院長賴清德正式拍板一例一休修法，引發諸多爭議，勞團千人抗議。郭正亮在節目表示，一例一休造成三輸的局面，所以需要一些彈性安排，「企業結構就是這樣，你總要讓他生存嘛！」

民進黨立委郭正亮參加年代電視節目《新聞面對面》時表示，台灣的勞工結構，中小企業雇用了77％的員工，98％的企業都是中小企業，所以不能用大公司、大企業的角度來理解勞資結構。更多數的老闆可能是兢兢業業在跟勞工一起做事，只是求企業能夠繼續經營下去。所以民調才顯示這樣的結果。

郭正亮認為，顯然既有的一例一休是有問題的。有些勞工想加班沒得加班，消費者也抱怨，變成三輸的局面。台灣產業結構，不是勞團所講的產業結構。

面對薪水成長停滯的質疑，郭正亮直言薪水沒漲與一例一休無關。過去十年GDP成長大概39.6%，薪水則幾乎沒有提高，這是台灣產業升級出問題，或者企業外流造成的。現實的情況就是14、15年薪資都沒成長，現況如此，還要把一例一休維持限制，那就是造成現在的三輸局面。

郭正亮說，旺季到了就要連續趕單，所以才需要彈性安排的可能性。勞工就一定不願意嗎？勞工或許跟雇主說：「我們就趕這個單，可能一月就淡季了。」這是產業造成的。郭重申，「企業結構就是這樣，你總要讓他生存嘛！生存之後才有勞工可以進一步發展的可能性，如果企業倒了呢？那還有什麼呢？」

(中時電子報)

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