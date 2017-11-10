HBL》高中前只鬥牛 林子洧：站上HBL快哭出來

2017年11月10日 17:26 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

青年高中林子洧(左二)父母和姑姑特地自彰化北上看球。(林宋以情攝)

非科班出身，青年高中高三林子洧，高中以前基礎是「零」，國中沒打過乙級，10日青年高中77比48擊敗花體，拿下12強入場券，前天是他人生頭一回站上HBL賽場，林子洧回憶道，「真的快哭出來。」

畢業自彰化藝術高中國中部，國中只打社團球隊，HBL對當時的他是電視上收看的節目，偶爾北上場邊充當觀眾，高三最後一年，林子洧成為比賽主角之一，在台北體育館攜手隊友打進高雄複賽。

「小時候就喜歡在公園打球，國中也不知道有JHBL。」林子洧直到進青年高中後，才加入球隊，但又是一番波折，高一才練一個月，就被操到當「逃兵」。

「練球第一天就鐵腿。」林子洧笑說，「沒練過球以為練球很輕鬆，結果跑體能被嚇到。」青年練球前就是20圈操場，接底線衝刺，「我練到眼前發黑，真的跑到快吐。」

高二當了一年逃兵，但機會再度找上門，這次他終於把握，徐國宏看中他有身材條件，有高度，一年內從替補打到先發。

「感謝教練給我機會，因為失去過，所以我現在很珍惜。」他前役對能仁拿下13分，對表現仍不滿意，今球隊總算打出應有水準，他笑說，「父母也請假從彰化北上看球，爸爸賽前還說，『好想去高雄』，今天做到了。」

(中時電子報)