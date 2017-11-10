金士傑為第54屆金馬獎入圍影片配音 4電影新秀當「金馬先生」

金馬獎頒獎典禮邀金士傑（左）為入圍影片配音，德仔續當最佳司儀。（金馬執委會提供）

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旺報
「金馬先生」陳彥名。（金馬執委會提供）
「金馬先生」劉冠廷。（金馬執委會提供）
「金馬先生」鄭暐達。（金馬執委會提供）
「金馬先生」羅傑。（金馬執委會提供）

第54屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道，11月25日下午5點在台北國父紀念館隆重舉行，金馬執委會陸續釋出頒獎典禮嘉賓名單，今天（11月10日）更公布本屆頒獎典禮新增的遞獎「金馬先生」，包括劉冠廷、陳彥名、鄭暐達、羅傑等電影圈4位新秀。

至於每個獎項揭曉前播放的入圍名單影片，今年不僅仍由紀錄片導演楊力州、剪接師林雍益、金鐘獎編劇楊惠文與資深媒體人馬國駿等老搭檔操刀，還力邀資深演員金士傑以豐富的聲音表情，擔任旁白配音。

演技精湛、堪稱大師級的金士傑，擁有辨識度極高的音色，所有人都以為他應該駕輕就熟，但首度接下這項任務的金老師，為了幫23個獎項、46部入圍影片錄下完美的配音，事前謹慎地與「三金」御用配音員、金馬獎最佳司儀德仔（賈培德）請益經驗。

每年備受期待的入圍最佳原創電影歌曲表演部分，則會有3組電影主題曲入圍表演者上台獻唱，包括《輕鬆＋愉快》的二手玫瑰樂隊、《大佛普拉斯》林生祥、《相愛相親》的大陸歌手譚維維等人。金馬獎最佳原創音樂得主何國杰也重新改編《看見臺灣》音樂，以紀念今年離去的影人。

本屆金馬獎頒獎典禮將由台視全程以HD規格LIVE播出，網路直播部分則委由遠傳friDay影音獨家播出；包括大陸騰訊視頻、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊的Astro、以及福斯傳媒有限公司旗下衛視電影台的香港、澳門、泰國、印尼、柬埔寨、菲律賓、緬甸、寮國、美加、紐澳等地區，也將以HD規格同步LIVE播出。

(旺報)

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