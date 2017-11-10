陸無人機蜂群系統進化 攻美航母添利器

2017年11月10日 17:31 中時電子報 楊幼蘭

中國官方最近公佈的資料顯示，無人機蜂群作戰系統已進化，能將無人機從在地面發射/回收，轉移到空中作業。換句話說，中國無人機能直接在戰場上進行空中發射和回收，就像一個機動空中蜂巢，蜜蜂可以遠端完成「採蜜」任務後，安全返回蜂巢。

據大陸軍事網迷彩派報導，資料並顯示，中國的無人機蜂群作戰系統還能執行「群偵察監視」，「群干擾」與「群打擊」等任務，目標物件則是敵方的大型水面艦艇。

事實上早在2013年時，美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）的報告便指出，中國的無人機編隊可能會採用更先進的技術，並擁有針對美國航母發動「蜂群」攻擊的能力。而近年來隨著無人機、自動系統、人工智慧，大數據與網路等現代尖端科技領域迅速發展，中美的無人機「蜂群」戰術都從概念階段走向實踐階段，而代號「蝗蟲」的美國的「低成本無人機群集技術」（LOCUST）已廣為人知。

不久前中國舉行了「砥礪奮進的五年」大型成就展，其中便出現了無人機蜂群作戰系統。

據軍事專家對迷彩派分析，無人機蜂群作戰系統以水面艦，尤其是大型水面艦作為目標，其實非常合情合理。除了大型水面艦目標大、價值高，機動能力較差外，目前大型水面艦的防空系統設計目標，主要是防禦超音速巡弋飛彈和噴射戰機。即使是航空母艦編隊，在面對一大群擁有高度自主能力、彼此協作的無人機時，也會束手無策。以美國海軍大量裝備的神盾戰鬥系統為例，這套世上最成熟，也最好的艦載武器系統集合了AN/SPY-1相控陣雷達、多類感測器、干擾器、誘餌彈、「標準」系列防空飛彈，127毫米艦炮與2座「密集陣」近防武器系統，而能有效發揮攔截無人機「蜂群」的武器系統，目前只有「密集陣」近防系統。在美國組織的試驗中，當由8架無人機組成的集群進行攻擊時，平均有2.8架無人機能避開攔截系統。如果無人機數量增加到數十架，結果可想而知。

相較於各種反艦飛彈一次性的成本付出，中國的無人機蜂群作戰系統有相當一部分還能在回收後，繼續執行下一次任務，而這將使攻擊成本大幅下降。

不過，分析指出，中國的無人機「蜂巢」作戰要想實用化，仍得面對複雜的技術問題。例如，無人集群智慧作戰系統的建構、運行方式、動態管理，編隊控制與指揮控制等。此外，在航程、航時、航速，感測器與打擊武器等方面，一般小型無人機難以滿足要求。同時，如果選擇運輸機作為空中發射/回收平臺，有機動性，自衛能力與隱形性能都較差的情況，如果需要在敵方目標防區外活動，無人機的性能就需要提高。

(中時電子報)