粉紅豬小妹特展台中登場 互動體驗創造親子美好回憶

2017年11月10日 17:31 中時電子報 綜合報導

在爺爺豬的農場裡，體驗刺激有趣的滑草活動。圖/時藝多媒體提供

來自英國、風靡全球的卡通明星「粉紅豬小妹」要到台中和大朋友、小朋友見面囉！「Super Pop 粉紅豬小妹 超級互動展」將於12/30到4/1在台中文化創意產業園區舉辦，全新打造的展覽內容，還原動畫經典場景與活潑可愛的動畫角色，更有高科技互動體驗以及有趣刺激的滑草遊戲與氣墊城堡，多元且豐富的展覽內容，將帶給小朋友一個充滿歡笑的寒假回憶！

原創繪稿台灣首度呈現 動畫還原重現經典場面

本次展覽將分為十大展區，在第一展區的「佩佩豬歷程記」，是台灣首度呈現的粉紅豬小妹圖稿繪製歷程，小朋友在此展區將欣賞到佩佩豬是如何從簡單的線條，變成繽紛燦爛的動畫，才能出現在螢光幕前，陪伴孩子度過許多歡樂時光。

展覽將依比例還原的動畫場景及人物公仔，在「佩佩豬生日派對」中，可以看到佩佩一家溫馨和樂的畫面，小朋友快快上座，為佩佩豬大聲地唱生日快樂歌吧！「城堡體驗趣」展區裡，重現了佩佩豬的睡前故事裡的城堡和馬車，小朋友將化身公主和公爵，和故事裡的佩佩豬一起參加華麗的城堡派對。或是在「豬爺爺車站」，搭上豬爺爺的小火車，與好朋友們一塊出門兜風，感受在動畫裡的歡笑時刻！

高科技互動投影 任想像自由遨遊

科技與想像力的運用不再只侷限於成人，在「羚羊老師音樂教室」展區裡，小朋友將在繪稿上畫下獨一無二的佩佩豬，透過高科技投影技術，孩子們天馬行空的想像，全都隨著音符躍動了起來，找找看，專屬於自己的佩佩豬究竟在哪裡？

感官體驗結合動態感受 動畫場景躍升親子樂園

跟著爸爸豬、媽媽豬一起，為佩佩豬辦場最開心的生日派對吧！圖/時藝多媒體提供

看過動畫的爸爸媽媽一定都知道，佩佩豬最喜歡在泥坑裡玩耍，「泥巴好好玩」展區中，特別呈現動畫中的泥巴坑，穿上雨鞋，隨著自己最喜歡的節奏，跟著佩佩和喬治快樂的蹦蹦跳！

喬治豬最喜歡的恐龍，在這裡將變成大型氣墊滑梯，小朋友可以爬上恐龍先生的背脊，學喬治大喊聲：「恐龍！」，開心地跳上跳下。展區中更有大型滑草設施，倏地滑下草坡，體驗卡通裡草地飛馳的快感！

從玩樂中體驗生活教育 打造最快樂的學習經驗

小朋友在「樂趣廚房」裡將學習怎麼吃得營養，才能和佩佩一樣活潑可愛！來到豬爺爺家，學習認識田園裡的新鮮蔬菜，動手拔蘿蔔感受農村生活；而在「斑馬郵差快遞」裡，有著特別設立的小豬郵局，小朋友可以親自填寫明信片，印下許願印章，把參加展覽的美好回憶寄給好朋友，用親手寫的心意來建立友誼！

來「樂趣廚房」看看，佩佩豬是如何吃得營養又均衡呢？圖/時藝多媒體提供

「Super Pop粉紅豬小妹 超級互動展」將於2017/12/30（六）起至2018/04/01（日）在台中文化創意產業園區拾藝術展出。展覽採售票入場，天天開館（除夕除外），即日起至11/21（日）推出早鳥票優惠，每張票只要180元（原價280元）。可至全台7-Eleven ibon機台購票；或上ibon、博客來、Yahoo及Gomaji網站購買，洽詢電話：04-2222-0918或至Facebook粉絲專頁「Peppa Pig粉紅豬小妹 超級互動展」查詢。

(中時電子報)