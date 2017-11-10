「安」媽抱稚女吸毒 母女雙雙送進警局

2017年11月10日 17:44 中時 張妍溱

台中市有毒品前科23歲邱姓女子日前搭乘友人駕駛的轎車時遇到警二分局員警攔查，發現她抱著10月大的女兒，前右邊乘客座底下卻藏著1包安非他命、2個玻璃球吸食器，警方帶邱回警局作筆錄，邱的女兒嚎啕大哭不禁讓員警感嘆，身為人母卻在女兒前做最壞示範，警訊後將邱嫌依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方指出，當時在轄區攔查26歲藍姓男子所駕駛的轎車，並發現車內有一名年輕媽媽還帶著女嬰，當時邱姓女子在右前乘客座下方藏著一包安非他命（重0.49克）、玻璃吸食器2個，邱女最後坦承毒品和吸食器都是她所有。

邱女指出，吸毒器具是今年初時一名高姓友人送給她的，7月最後一次吸食毒品，勒戒出來後就沒有再使用過毒品，原本想要拿去丟掉但卻忘了才會放在車上。駕駛藍男則表示從沒使用毒品，同意配合警方驗尿，警訊後將邱嫌依違反毒品危害防制條例移送法辦。

邱向警方供稱先生日前也因案件入監服刑，嬰兒無人照料，警方只好將女嬰一起帶回偵訊，當女嬰因對環境不適哇哇大哭起來，員警充當「超級奶爸」將女嬰抱起來溫柔安撫哄她入睡，邱女卻大吵表示：「依照監獄行刑法規定，婦女攜子入監，以未滿3歲者為限」不肯與女嬰分開，警方請女嬰外公帶回。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)