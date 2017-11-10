渣打500K視障接力賽 6天跑全台做公益

渣打500K視障接力賽，6天跑全台做公益。(主辦單位提供)

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中時電子報

全台首次跨越12縣市、連續6天的耐力考驗「北中南500K 視障接力」用愛跑台灣，由49個棒次的視障朋友以接力形式來完成 500公里的夢想征途，9日從台北市出發沿著台一線，目標4日跑至終點高雄市。視障跑友們10日繼續前進，出發時受到不少新竹在地鄉親好友們的熱情打氣，民 眾精心打扮成立了「美漫英雄應援啦啦隊」，美國隊長、蜘蛛人、鋼 鐵人、雷神索爾…等英雄人物都來了，應援加油的畫面十分熱情有活力，也象徵每位視障跑友都是大家心目中的英雄。

「北中南500K視障接力」帶領民眾看見視障跑友透過接力跑來克服未知的恐懼並產生自我認同，更透過企業所發起的公益活動，讓大家都能以實際作為參與並支持視障多元就業的計畫。

渣打國際商業銀行總經理林遠棟表示，每每看到視障朋友完成馬拉松賽時，都讓我們感到相當欣慰，其實他們跟我們每個人都是一樣的，在馬拉松賽道上享受揮汗的過程，感受征服身心疲累的煎熬，最後在終點線上接受親友歡呼的成就感。

「北中南500K視障接力」來到新竹站，來自新竹在地人的郭育廷與來自台中市立啟明學校的黃靜湄分享了他們這段挑戰夢想的心境。熱愛運動，過往也曾代表國家出征世界盃盲棒賽的郭育廷，談到這次參與「北中南500K視障接力」感到無比興奮，跑在新竹這熟悉的家鄉，聽到延路總有些鄉親熱情的加油鼓勵， 讓郭育廷疲憊的身軀又產生了新的動力。

個性開朗又活潑的郭育廷說，心情樂觀比較快樂，運動讓他找到人生樂趣，因為參加盲棒比賽曾遠征美國，也因為運動結識許多好朋友。郭育廷的故事希望讓大家知道，其實每位視障朋 友都是積極正向面對他們的生命。

因為家族遺傳關係，靜湄和爸媽、祖父母都是全盲的視障朋友，靜湄不向命運低頭，經常代表學校赴校外演出的「玩樂樂團」傑出Keyboard手，更努力考取了街頭藝人證照，靜湄在汗流浹背的奔馳中，勇敢接受人生不一樣的挑戰，迎向飛得更高、更遠的未來。

(中時電子報)

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