2017年11月10日 19:09 中時 沈揮勝

碎殼過程。（沈揮勝攝）

剛採收帶綠色假種皮的紅茶籽。（沈揮勝攝）

碎殼後的紅茶籽。（沈揮勝攝）

榨油前精挑乾淨的種仁。（沈揮勝攝）

榨製完成的純紅茶油。（沈揮勝攝）

日月潭紅茶油 食安健康滴滴都珍貴

台灣地區在3、4年前黑心油事件連環爆，食安問題受關切，讓不少阿嬤級家庭主婦，懷念起天然茶籽油的好！日月潭紅茶主產區魚池鄉，部分茶農以珍惜資源及提供安全食用油的心境，重啟榨茶油副業並重新建立口碑，成了行家新選擇。

秋末冬初是茶籽熟成季節，魚池鄉老茶農葉隆盛、黃阿幸，以及中生代農友葉建興等，1顆1顆手採日曬，先剝除假種皮，再壓開果核、取出種仁，等待完全乾燥後，即將著手榨製香氣迷人的純淨紅茶油。

黃阿幸及當地大雁村長謝棟漢都說，紅茶籽的採收及製程都相當耗工，怎麼算都不符合經濟效益，但只要吃得安心，一切就都值得。

葉建興指出，30公斤的生鮮茶籽經曝曬剝皮、碎核後，約可取得3公斤的純種仁、榨出1台斤紅茶油。紅茶籽的體積僅為苦茶籽的4分之1，含油量僅苦茶籽的一半，若硬要算工記成本，會沮喪到沒力氣工作。

「真的是滴滴都珍貴！」葉建興說，烈日下跪著工作，膝蓋瘀青是常態。紅茶籽熟成後如果沒去摘採，落地將化塵土；若非著眼於珍惜資源，根本少有人願意去碰這不敷成本的工作；知名的「膨鼠紅茶」負責人邱金鍊在榨油多年後，今年也累到喊卡。

家住新城鹿篙的曾惠英，擁4、5分地紅茶園，不忍茶籽熟落浪費，幾年來都允給葉建興採收。她和大雁村長謝棟漢都說，紅茶油是很棒的食用油，被認為有健胃、消炎、顧氣管等功能，鄉下婦女除了拿它拌麵線，也用來薑炒雞肉、腰子，料理滋補食品。

魚池鄉仙楂腳或中明、澀水地區所產的日月潭紅茶油，習慣以14台兩裝瓶，往年零售價約在1200元到1400元之間，11月底到12月初開始供貨，有興趣的民眾，可以到金龍山周邊各聚落探詢。

(中時)