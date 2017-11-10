貴婦超市中日甜杮爭霸戰 師奶青農卯勁賣「甜」

台中市農業局與台中大遠百cItysuper一起行銷台中市的甜杮、芋頭、小蕃茄等農產品，甜柿青農黃曉橙、台中市農業局長王俊雄、芋農柯朝元（由左而右）一起站在第一線和消費者推薦優質農產。（馮惠宜攝）

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台中市農業局與台中大遠百cItysuper一起行銷台中市的甜杮，現場請民眾試吃。（馮惠宜攝）
27歲的黃曉橙4年前回到摩天嶺接手父親的甜杮農園，透過農藥減量栽種出品質優越的甜杮。（馮惠宜攝）

台中市摩天嶺與梨山地區生產甜柿品質不斷提升，連賣進口水果的貴婦超市也都搶著引進！台中新光三越、大遠百Citysuper超市即日起舉辦「台中甜柿、就柿好吃」行銷台中甜杮、芋頭等農產品，27歲型農黃曉橙、31歲柯朝元站上第一線，推薦自己栽種的甜杮、芋頭，吸引婆媽上前試吃。

為開拓台中優質農產市場，台中市農業局積極與超市通路合作，繼裕毛屋、新光三越超市後，10日更首度進入citysuper通路舉辦為期兩周「台中甜柿、就柿好吃」，適逢摩天嶺甜杮、大甲芋頭產期，黃橙橙、果實碩大的甜杮，擺在頂級超市，還讓不少消費者誤以為是日本進口貨。

在摩天嶺種甜柿的黃曉橙也專程下山來行銷自己栽種的甜杮，4年前返鄉接下父親農園，原本學體育的他是熱愛籃球運動的灌籃高手，回鄉種水果，180的高挑身材讓他成為套袋高手，一天可以套6000至8000個果實，足足是其他農民日套三千袋的兩倍。

黃曉橙坦承自己在摸索中前進，從農藥減量走向安全高品質栽種，種出的甜杮甜度高達13、14度，但他認為最大的挑戰仍在銷售，因為許多消費者只問價格，不細究農民栽種的辛苦，進入頂級超市通路是一種肯定，也無形中提升價值。

台中市農業局長王俊雄指出，台中梨山、摩天嶺等地是全台灣最重要的甜杮產地，由於海拔高度、地理環境與日本相當，近年在農民技術不斷提升下，生產的甜杮品質已與日本相當，但價格卻是相較日本進口水果更具競爭力，也使得許多頂級超市爭相引進販售。

(中時)

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