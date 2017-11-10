木桌椅環保又公益 清潔隊員巧手修舊家具

2017年11月10日 17:42 中時 甘嘉雯

環保局於今年6月遴選各區中隊共30名清潔隊員，前往中壢區「水顏木房」家具工作室，接受木製用品修繕的訓練。（甘嘉雯翻攝）

環境清潔稽查大隊桃園區中隊成立的桃仔園修惜站，將民眾淘汰的舊家具，修繕成美觀又堅固的再生家具，每回拍賣總十分搶手，環保局自2009年起，結合土地公文化節，舉辦二手家具拍賣暨捐贈傳愛活動，9年來共拍賣了2077件新生家具，拍賣金額逾180萬；活動所得除了支應修繕經費外，也捐贈社會局愛心專戶做公益。

市長鄭文燦表示，愛物惜物的精神值得推廣，許多廢棄家具其實仍堪用，只要巧妙修繕，就能再次發揮用處，讓舊物重獲新生，因而鼓勵各區清潔中隊成立木工修繕站。

環保局於今年6月遴選各區中隊共30名清潔隊員，前往中壢區「水顏木房」家具工作室，接受木製用品修繕的訓練，7月時也邀請師資團隊，到桃園區中隊的「桃仔園修惜站」傳授絕招，將舊家具再生、裝置藝術製作等技藝一一分享給隊員。

環保局長沈志修表示，透過「水顏木房」的木作教學，清潔隊員對木製家具的修繕能力提升不少，也對器物的結構與造型有了更多創意思考，而大溪區中隊今年也將成立修惜站，預計於12月設置完成，成為桃園市的第10個修惜站。

環保局持續推動舊物修惜的文化，鼓勵民眾在汰換廢家具之前，先與桃園市各區中隊連繫，讓可修復的物品得到新生，也能透過義賣，將所得捐贈公益團體或低收入戶，既符合環保精神，更能幫助弱勢。

(中時)