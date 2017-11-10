APEC企業對話開幕 宋習公開首場「零互動」

APEC（亞太經合會）今下午舉行經濟領袖代表與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話開幕儀式，我國經濟領袖代表宋楚瑜（左）與中國大陸國家主席習近平（右）無交集。（中華台北代表團提供）

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APEC（亞太經合會）今下午舉行經濟領袖代表與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話開幕儀式，我國經濟領袖代表宋楚瑜（右）與俄羅斯總統普丁（左）握手寒喧。（中華台北代表團提供）
APEC（亞太經合會）今下午舉行經濟領袖代表與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話開幕儀式，我國經濟領袖代表宋楚瑜（右）與秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）（左）敘舊。（中華台北代表團提供）
APEC（亞太經合會）今下午舉行經濟領袖代表與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話開幕儀式，我國經濟領袖代表宋楚瑜（右）與美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）（左）交談。（中華台北代表團提供）

APEC（亞太經合會）今下午舉行經濟領袖代表與企業諮詢委員會（ABAC）代表對話開幕儀式，我國經濟領袖代表宋楚瑜與中國大陸國家主席習近平相隔11個位置，從畫面中，兩人並無互動。

比照往年位置順序安排，宋楚瑜的位置在面對舞台右側第二個，而習近平的位置則在面對舞台的左側第八位。宋楚瑜的右側是俄羅斯總統普丁，左側則是美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）。

從轉播畫面中可見，習近平、普丁與越南國家主席陳大光首先一同進到會場，直接就個人位置就位，相隔約20秒後，宋楚瑜也進場，但他直接走向位置。

宋楚瑜先與普丁短暫握手寒喧後，再與相隔一個位置的秘魯總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）打招呼、敘舊、握手。萊席爾坐下後，庫辛斯基特別移動位置前去打招呼後，宋楚瑜與萊席爾握手且不斷對話。

領袖位置被依序安排，面對舞台從美國、我國、俄國、秘魯、紐西蘭、馬來西亞、日本、香港、智利、汶萊、越南、澳洲、加拿大、中國、印尼、韓國、墨西哥、巴布亞新幾內亞、菲律賓、新加坡、泰國。其中日本與加拿大並未派員出席。

(中時)

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