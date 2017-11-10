長照2.0有「四不」 桃園市議員謝彰文要求審慎解決

市議員謝彰文關心長照2.0相關問題。（甘嘉雯翻攝）

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長照2.0需要政府投入更多的資源，來照顧銀髮族。（甘嘉雯翻攝）

長照2.0實施後，目前普遍存有「四不」現象，桃園市議員謝彰文指出，包括民眾不知、服務不足、分配不均、服務不延續，桃園是目前ABC級長照建置率只有13.4％、服務覆蓋率17.8％，數量上桃園又是六都之末，六都排名敬陪末座，市長鄭文燦表示，預計設置的254處，2年內會到達50％。

謝彰文表示，從去年11月1日衛生福利部審查通過社區整體照顧模式服務公布實施後，截至目前為止，六都中ABC級長照2.0以申辦布建服務據點數而言，以台南市93處最多、台中市及高雄市則同樣以63處居次，而桃園市僅建34處，六都敬陪末座。

桃園市2017到2020年的設定布建目標值為26A、59B、169C，共計254個長期照顧服務據點，謝彰文說，今年年底預計完成長照服務據點34處，包括A級整合型4處、B級複合型9處及C級巷弄級21處，達標率僅有13.4％，桃園市要達到2020年期限內目標，面臨很大的挑戰。

而照服員人力短缺、流動率高，謝彰文表示以桃園為例，從2002年至2017年10月底止，共培訓3945位照護員，但是目前留在線上服務的照服員僅有1534人，其中包括居家服務715人、老人福利機構819人，投入長照服務比例只有38.88％，不到4成。

鄭文燦表示，目前服務據點已陸續定位完成，未來2年預計設置超過100處據點，達成總目標的58％，市府持續鼓勵更多年輕人投入長照服務；他也贊成照服員的薪水與權益保障應該提高，應將時薪制轉為底薪加時薪獎勵，外加交通補貼。

(中時)

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