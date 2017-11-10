機捷廣告充滿諷刺 議員批沒價值

2017年11月10日 18:04 中時 甘嘉雯

市議員黃婉如對於機捷廣告內容，認為有改善空間。（甘嘉雯翻攝）

市議員黃婉如日前搭機捷行經A3站時，發現廣告內容有改善空間，她認為，改放施政宣導都來得比較恰當。（甘嘉雯翻攝）

延宕20年的機場捷運通車今年初通車，來自全國各地菁英加入桃捷公司行列，市議員黃婉如肯定桃捷人員服務，不過她日前搭車行經A3新北產業園區站時，赫然發現廣告怪到不行，雖突顯「職場百態」，一又加註「見鬼指數」，桃捷公司表示，會協助盡速下刊。

黃婉如出示幾張圖片，問問台下的官員，「有時大剌剌送禮太過招搖，但只要對熟稔客戶的喜好，總能逮到借花獻佛、順水推舟的機會，討客戶歡心於無形之間」，勞動局長王安邦說，圖片可能顯示送禮不應該從金錢價值來衡量，要看收禮的人喜歡什麼；黃問「在職場上可以嗎？」

第二張圖中老闆「因為你的薪水大多是公司從客戶上挖來的，所以你的身體在大部分時間是屬於客戶的」，旁邊的註解「董永只是賣身，那位仙女是賣藝又賣身」，黃婉如問教育局長高安邦「你認為適合嗎？」高說不適合。

第三張為埋兒奉母，插畫註解「埋個兒子就能挖到黃金，若是埋老公不知道可以挖到什麼……」王安邦認為這是KUSO的說法，青年事務局長陳家濬則答不出來。

黃婉如說，「我很心疼ㄟ，333加3的政策，若能放在這裡不是更好，讓新北市可以知道桃園有這麼好的社福政策」，讓人看了霧煞煞，且對社會沒有正面價值。

桃捷公司表示，機場捷運A2-A21車站廣告刊登，委託廣豐國際媒體股份有限公司協助招商，此次部分車站月台門廣告文字，因民眾反應觀感不佳，經查證為馬克插畫家所繪製的漫畫，已與廠商溝通協調將該版面儘速下刊，往後對於廣告刊登審核會更謹慎處理。

(中時)