員工私吞貸款 公司損失近百萬遭檢方起訴

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位在淡水的手工肥皂「阿原工作室」，今年5月遭人檢舉未經申請製造化粧品，士林地檢署處分緩起訴3年，並向公庫支付1000萬。而2015年間，「阿原」遭員工侵佔近百萬的貨款，遭到廠商催款，才發現自己的員工將貨款中飽私囊，又以阿原名義訂購多台電腦佔為己有，損失近百萬，檢察官偵結，將這名黃姓採購專員，依業務侵占、詐欺等罪起訴。

39歲黃姓女專員，2015年4月擔任阿原工作室總務部採購專員，期間以阿原公司名義，向多間知名科技公司，佯稱公司要購買電腦設備，並出具阿原的採購證明書，蓋著阿原的印章，向廠商訂購近30台筆記型電腦。

黃向公司回報，廠商需要訂金，因而向公司請領15萬多元的「暫支款」，當科技公司交貨後，想要請領尾款，她佯稱會計人員已經換人、作帳有問題、發票遺失的理由拖延數月，廠商實在忍不住，向公司高層反映，阿原公司才知道黃連同之前請領暫支款都一併侵吞。

黃則辯稱，筆記型電腦是朋友託她購買，購得後朋友因為車禍不接電話，最後人也消失不見，但檢察官找到黃口中的朋友，友人說從未請她代購電腦，也不知道她為何這樣說，也沒有車禍，戳破黃的謊言。

起訴書指出，黃前後8次業務侵占、3次詐欺等罪，購得的筆電、電腦等產品總價97萬8745元，對黃元職員依法提起公訴。

(中時)

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