世足告急？義大利今晚戰瑞典

義大利門神布馮帶領藍衫軍在附加賽對陣瑞典。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

自1958年以來，世足賽可能首次沒有4屆冠軍義大利？「藍衫軍」在歐洲區附加賽抽中「籤王」瑞典，兩支傳統勁旅明年夏天只有一隊能前進俄羅斯，台灣時間11日凌晨3時45分將於斯德哥爾摩上演殘酷的首回合對決。

義大利去年歐洲國家盃還打入8強，但本次世足資格賽籤運不佳，先與西班牙分到同組，其中關鍵戰於客場0比3負西，獲分組第2只能拚附加賽，偏偏又抽中非種子隊中實力最堅強的瑞典。

西班牙的實力不在話下，但去年歐洲盃義大利就是擊敗西班牙晉8，現任教頭范圖拉（Giampiero Ventura）無法像前教頭孔提（Antonio Conte）一樣整合起全隊，也是事實。

來到沒有退路的附加賽，范圖拉更被批評已經亂套，此前入籍呼聲甚高的拿坡里巴西中場尤金尼歐（Jorginho），范圖拉一直以不適合其戰術體系而否決，這次終於徵召入列。問題是，范帥現在的戰術就有尤金尼歐的位置了嗎？

義大利徵召本季在瓦倫西亞狀況出色的前鋒札札（左），結果訓練受傷無緣對陣瑞典。（美聯社）

范帥的運氣也不好，拉齊歐前鋒伊莫比萊（Ciro Immobile）雖是目前歐洲五大聯賽狀況最火熱的射手，但另一新銳前鋒貝洛提（Andrea Belotti）傷癒後尚未完全找回狀態，范圖拉徵召去年歐洲盃對德國PK失手後，未曾再獲徵召的前鋒札札（Simone Zaza）重返國家隊，結果他也在訓練中受傷。

39歲的義大利國門布馮（Gianluigi Buffon）甫獲2017年年度最佳守門員獎，倘若明年世足賽見不到他的把關丰采，對全世界球迷而言都是損失，而壓力的確是在義大利這邊。

另一方面，「神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）雖已從國家隊退役，但新生代的瑞典由上季德甲助攻王佛斯伯格（Emil Forsberg）領軍，被認為團隊戰力猶勝於過去的「一人球隊」，本次資格賽能將荷蘭擠到分組第3，取得附加賽門票，也絕對不是省油的燈。

(中時電子報)

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