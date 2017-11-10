大彎北段商業宅違規惹議 柯P動怒痛罵前朝

2017年11月10日 20:42 中時 陳燕珩

北市府原定年底針對大彎北段「商業宅」開罰，不過日前議員指出該處違規情形有歷史因素，柯文哲表示很shock，會先暫緩開罰。議員顏若方今再詢問市府處理態度，柯文哲怒批前朝是「睜眼說瞎話的市府」，訂了規則又不遵守，讓他非常痛恨，接著放話要稅捐處、建管處官員「該辭職就辭職」。

大彎北段土地使用分區為娛樂、商業區，卻有1675戶做為住宅，遭市府認定違規需開罰，議員陳義洲日前指出，內湖科學園區原是輕工業區，產發局一連放寬14次，讓餐飲、零售及娛樂服務業可進駐，因此讓大灣北段商業宅問題更嚴重，要求市府重新檢討開罰政策，柯文哲當場表示會查清楚，暫緩開罰。

顏若芳10日在議會總質詢說，大彎北段商業宅存在有歷史因素，都發局長林洲民認為最好的處理方式就是開罰，但市長又說要暫緩，時空背景一直在變，質疑柯到底瞭不了解該案發展歷程。

不料柯文哲勃然大怒稱，他現在才發現國家法律是參考用的，不是給人民遵守的，「這國家從頭到尾都在騙人」，訂了規則又不執行，這是他最痛恨這國家的地方，再這樣下去乾脆把這1600多戶拆掉。

顏若芳說，不論前朝是誰造成的，政策延續下來，柯文哲就要解決，該區去年才做完都市計畫通盤檢討，仍是商業區跟娛樂區，問題是原本的輕工業區已經商場林立，誰還要設在這裡，既然內湖區實行細則都可適度放寬，大彎北段也應重新討論。

她還說，柯市府並非一點責任都沒有，不少住宅使用執照是在2015年後發的，發照前市府會去現場看，商業宅內部不能有衛浴設備，大彎北段卻有小套房，且民眾申請地是自用住宅稅，市府也沒有發現。

柯文哲怒稱，他有到現場看過，「這表示建管處爛到底」，同一個政府的稅捐處跟建管處作法竟能不一致，人民怎會相信法律，這是睜眼說瞎話的市府，他不滿怒批官員，「該辭職就辭職」，接著要求議員給他兩個星期，再重新整理一遍。

(中時)