盼到文創興起 藝術家林育聖分享創業心路歷程

2017年11月10日 18:11 中時 林和生

彩繪藝術家林育聖以自身經歷，為待業者分享自己的文創產業歷程。（林和生翻攝）

近年全台掀起一股文創旋風，不少抱著淘金夢的民眾紛紛投入，但成功失敗各有案例，讓後進者開始在麵包與理想間拉扯，曾走過這段辛苦歲月的彩繪藝術家林育聖，拿著作品、以自身經歷建議仍在觀望的文創待業者，「機會是留給準備好的人」。

受勞動部屏東就業中心邀請前來分享的林育聖，帶著ＭＶ主視覺牆面、廣告背景繪製等作品照到場時，台下30位待業者眼睛一亮；屏東就業中心主任翁素足指出，成功案例是最佳宣傳，為鼓勵有意投入文創產業的待業者，做好準備，這段分享或許能讓思緒更堅定。

一開場即以投影片播放近年創作，包括屏東青創聚落主題牆面、風景管理處服務區彩繪等。林育聖說，自己在幼兒園就熱愛繪畫，求學階段便常利用課餘時間創作，出社會為有穩定收入，他當街舞老師，卻仍利用下班兼職接案，學習如何將藝術與商業結合。

他不諱言，近年文創產業興起、工作機會大增，過去累積的創作能量正好得以發揮，目前全心投入藝術創作，近一年作品已遍布全台，不少商業空間及公共景觀都留有他揮灑藝術的痕跡。

「機會永遠是留給準備好的人」，林育聖以自身經驗鼓勵在場待業者，面對熱愛的興趣，除要有所堅持，也要勇於嘗試，往相關領域發展，為自己創造更多就業機會，讓才能等到被看見那一天。

(中時)