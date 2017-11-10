台北老爺大酒店加入日本和牛一級戰場 搶攻金字塔頂級饕客！

全新「和牛套餐」主餐提供和牛陶板燒、涮涮鍋2種選擇，售價2800元＋10％。（圖片提供／台北老爺大酒店）

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A5等級日本宮崎和牛大理石狀油花分布均勻，無論以陶板或火鍋烹調美味滿分。（圖片提供／台北老爺大酒店）
單點品項「北海道產海鮮鍋」，多種新鮮海鮮入菜令人食指大動，售價1580元＋10％。（圖片提供／台北老爺大酒店）

日本和牛獨特「食感」、「味道」與「香氣」特色，讓許多饕客一試成主顧。台北老爺大酒店中山日本料理廳引進日本A5等級宮崎和牛入菜，即日起至12月31日止限期供應，帶來全新味覺饗宴。

好的「食材」是料理靈魂，日本和牛當之無愧。品牌和牛「宮崎牛」連續3屆奪下「日本全國和牛能力共進會大賽」冠軍殊榮，每屆在日本全國30個產地、400多頭牛隻進行評選，此項競賽素有和牛屆奧運賽事之稱。

中山日本料理廳全新「和牛套餐」內含8道料理，主餐提供和牛陶板燒、涮涮鍋2種選擇，精選A5等級和牛肋眼入菜。陶板燒部分，奶油在預熱陶板上滋滋作響，接著放入厚切和牛微煎，奶油香氣與牛肉油脂香滿溢於室，肋眼牛肉無須過多調味，醇厚油脂在口中與唾液混合，美妙滋味令人難忘;涮涮鍋則以柴魚高湯為基底，將薄切和牛肋眼入鍋輕涮，依個人喜愛決定熟度，軟嫩牛肉與高湯香氣混搭，併出全新滋味。

喜愛海鮮消費者不可錯過「北海道產海鮮鍋」，精選北海道鱈場蟹、帆立貝等頂級食材，搭配特製湯頭入鍋熬煮，濃濃大海風味料理孕育而生。

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盼到文創興起 藝術家林育聖分享… 類似空難殷鑑不遠 虎航澳門班機…

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