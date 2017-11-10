試投亞冠賽用球 林樺慶：比中職球小線較粗

林樺慶(圖)預計在與羅德熱身賽第二戰先發。(中央社)

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中時電子報

亞洲職棒冠軍爭霸賽將於下周開戰，中華隊今(10日)起一連三天，與日職羅德展開熱身賽交鋒，這群多來自中華職棒的年輕投手們，也分別拿起亞冠賽比賽用球練投，預計明天熱身賽第二戰先發的Lamigo桃猿投手林樺慶認為，這顆球不同於中職用球，球比較小、線比較粗，還需要適應。

這支中華隊8日報到後，短暫集訓後今天起和羅德交手，首戰由旅日效力羅德的陳冠宇掛帥，第二場是林樺慶，第三場則交給富邦悍將的林政賢。林樺慶2015年曾到羅德秋訓，過去兩年也有跟猿隊到石垣島跟羅德交手，儘管他跟羅德交手次數不多，但要說陌生也不至於。

亞冠賽在即，林樺慶坦言自己10月1日後就沒登板，還需找一下實戰感覺，「目前狀態大概差不多調整到7成，其他可能得等比賽中再做調整，明天暫訂目標能投滿5局。」至於球雖不同，林樺慶認為需要適應，但投起來感覺不差。

林樺慶亞冠賽期間，也趁機跟前輩陳冠宇討教，主要針對中繼跟先發的轉換上討論，「我今年台灣大賽長中繼，冠宇學長今年是先發跟中繼兩頭跑，就有問他該怎麼調整，學長也有做一些經驗傳承，包括中繼要馬上調整到比賽節奏等。」

林樺慶明天投完後，下次登板就是在東京巨蛋出戰亞冠賽。屆時會對日韓哪隊上場，他表示得看明天狀況，不過他對日本隊是相較韓國來得熟悉，像西武獅的山川穗高、軟銀的上林誠之等，他每個都期望能對決，「但不管對哪隊，到時就做好每件事，拿出最好的狀態。」

(中時電子報)

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