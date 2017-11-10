類似空難殷鑑不遠 虎航澳門班機急煞可能救了全機性命

2017年11月10日 18:09 中時 張家豪

民航局今（10日）舉辦例行記者會，民航局標準組長林俊良也應媒體要求，回應上午傳出近日台灣虎航桃園飛澳門航班突然急煞事件。他強調，該機長操作沒有問題。

林俊良指出，該事件發生於11月4日，該虎航A320班機起飛前在跑道加速時，機長及副駕駛顯示航速的儀表數字不一，一個達時速90幾節（168至183公里），另一個卻相差近40節（74公里），且由於該機未達到V1（起飛決斷速度），所以機長當機立斷，決定放棄起飛才急煞，符合標準作業程序。

事實上，從1999年2月6日伯根航空301號班機空難來看，該機組員當機立斷的急煞作為，可能救了全機性命。

1999年2月6日晚間11點6分，土耳其包機公司柏根航空301號班機，一架波音757-225，從多明尼加飛往法蘭克福，起飛前機長即發現其前方空速表（Airspeed Indicator）異常，但副駕駛的空速表顯示正常。

按標準作業程序，若飛機儀錶在加速達時速80節（148公里）後顯示異常，機組員就應放棄起飛，但機長仍決定起飛。結果機組員在起飛後幾分鐘切換為自動駕駛後，自動駕駛旋即發出「舵比例警告」及「馬赫空速警告」，原因是機長的空速表顯示航速過快，但同時副駕駛的空速表卻顯示航速持續下降。

又當時為深夜，機長無法透過目視判斷飛行狀態，最終機長因擔心飛機解體，選擇收回油門降低飛速。不料，當系統仍在發出超速提醒，警告飛機即將失速的「自動震桿器」也同時開始作動，飛機隨即失速墜海，機上189人無人生還。

經調查，起飛前機長即注意到故障的空速表扮演關鍵角色，因為飛機切換為自動駕駛後，自動駕駛讀取了機長顯示過快的空速表，而非副駕駛正確的儀表數字，導致系統為了降低飛速，自動切斷引擎動力、拉升機頭，結果反而使飛機失速。而機組員未及時切換回人工駕駛，繼續倚仗自動駕駛也導致無法救回飛機。

當然，空難的發生通常歸咎於多個重要環節同時出錯，即便儀器顯示異常，若機組員處置得宜，也可逢凶化吉，不一定就會直接致災。但虎航機組員的決定，仍必然在相當程度上降低了風險，保全了全機性命。

林俊良也強調，機長急煞決定是正確的，而且機組員也都受過即便在空中面臨儀表數字不一，該如何正確應對的訓練。不過該類型儀表故障的確不常見，已有掌握了解。

(中時)