中原大學成立新南向辦公室 全力開創南向新里程

2017年11月10日 18:14 旺報 李侑珊

中原大學集結國際處、產學處、產業學院、推廣教育處及業界資源正式成立「新南向辦公室」。（中原大學提供）

印尼經貿產學資源中心揭牌-張光正校長(中)、政府駐印尼陳忠代表(左三)、印尼全國鄉村合作社聯盟主席、印尼前央行總裁、當地大學校長、台商會、留台校友會等代表共同參與揭牌典禮。（中原大學提供）

中原大學馬來西亞海外見習見證實作能力，見習團隊跨系所學院之不同專長領域，從設計到行銷全方位規畫完成企劃案，強化學生的國際力、實作力、進而達到就業力。（中原大學提供）

中原大學南向汶萊學術交流，期盼在更多元化的「新南向政策」推動下的海內外學生，都能成為兼具品格、專業、創意、國際觀的新世代人才。（中原大學提供）

中原大學南向馬來西亞海外見習，強化學生的國際力、實作力、就業力。（中原大學提供）

為推動政府「新南向政策」，中原大繼10月25日及26日於印尼及馬來西亞當地設立「經貿產學資源中心」及「產學研創中心」，並於11月8日集結校內國際處、產學處、產業學院、推廣教育處及業界資源正式成立「新南向辦公室」，以協助推展台灣與東協、南亞國家進行更深度的學術交流及經貿合作。

在揭牌儀式中，中原大學校長張光正期許中原大學成為台灣新南向的前進基地，並表示中原自2006年起開始耕耘東協經貿市場，經過10年努力，已成功地將企業育成及專利技轉的機制，輸出至印尼工業部、泰國教育部與越南工研院，並因此連續7年皆榮獲台灣經濟部頒發「全國績優育成中心」。

此外，中原也因海外產學合作績效良好，同時榮獲教育部及科技部委託執行印尼及馬來西亞之新南向計畫，其努力及成果深獲政府好評。而近期教育部公布之「新南向印尼交流團」名單中，中原大學所育成的「天橋科技」及「安捷光電科技」亦雀屏中選，可望在中原及政府的協助及資源下，向南拓展更多海外商機。

除了產學合作，中原大學自2012年起也開始提供學生東南亞的實習與見習機會。包括工業與系統工程學系在越南與泰國的海外實習；應用華語文學系在緬甸、泰國、菲律賓培育華語教師；建築學系及商業設計學系則帶領學生赴馬來西亞偏鄉參與社區再造。中原大學產業學院推動中心指出，中原積極培育南向優質人才，推動國際化移動之實習課程，讓學生強化專業知識與實務經驗結合外，更能當地語言及文化風俗，進而達到產業與文化的雙邊交流與合作。

中原大學表示，期盼中原持續發揮高等教育之影響力，憑藉教學卓越的穩固實力，除於印尼、馬來西亞、越南、印度、柬埔寨、緬甸等東協及南亞地區培育延攬優秀師生及高階人才外，亦積極展開菲律賓「菲我莫屬」及汶萊「汶頂中原」的拓點計畫，預期將提升來台就讀與交流人數，強化企業見習的實務經驗，並培育更多國際菁英及華語師資人才。期盼在更多元化的「新南向政策」推動下的海內外學生，都能成為兼具品格、專業、創意、國際觀的新世代人才，為世界和社會貢獻一份心力。

(旺報)