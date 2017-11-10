保存古蹟歷史建築 文資局：維護比修復更有用

2017年11月10日 18:28 中時 陳淑芬

新北市蘆洲李宅。（圖：文資局提供）

新北市公司田溪程氏古厝。（圖：文資局提供）

台南市原台南州廳。（圖：文資局提供）

古蹟及歷史建築是歷史文化的見證，維護保存不易。文化部文化資產局局長施國隆表示，過去，全台古蹟及歷史建築每年申請維修經費動輒6、7億元。其實，日常管理維護遠比日後耗時耗力的修復更有用，同步推動獎勵、補助修復及管理維護工作，希望提高守護文化資產效能。

文資局自101年起舉辦古蹟歷史建築管理維護評鑑，今年度有19件報名，經評選出7件管理維護優良個案、3件具有特殊表現個案，10日舉辦頒獎表揚及經驗分享活動，並在台中文創園區舉辦優良個案成果展，將展至26日。

施國隆指出，就國外統計顯示，一般古蹟歷史建築約歷60年進行大維修，台灣可能因天候及建築材料等問題，全台古蹟及歷史建築2千多處，每處平均約20至30年就需大維修，每年約有200處申請修復補助，總經費高達6、7億元。他強調，平日的管理維護能及時防止損壞擴大，會遠比日後進行耗時耗力的修復工作，來得更有用。

古蹟歷史建築管理維護優良案例有新北市蘆洲李宅、新北市公司田溪程氏古厝、桃園市八德中正堂、桃園市大溪齋明寺、嘉義縣六興宮、嘉義市原嘉義神社暨附屬館所、宜蘭縣宜蘭設治紀念館；特殊表現案例有台北市孫運璿重慶南路寓所、台北市齊東街日式宿舍、台南市原台南州廳。

嘉義縣定古蹟「六興宮」主任委員江筱芃表示，六興宮自102年起首創推動「以糧代金」，提倡以祭拜米來代替焚燒金紙，推動稻米產業、做環保公益，由平均20多歲的年輕管理團隊積極推動維護古蹟建築。

台南市國定古蹟「原台南州廳」獲得特殊表現個案獎項，評鑑委員認為，「原台南州廳」在92年修復完成後，規劃專人管理維護，定期保養維修機制健全，並化身為台灣文學推展基地，兼顧保存及活化功能。

(中時)